Udstilling i Rundetårn: Uanset om man er smykkeentusiast eller ej, kan man ikke undgå at blive rørt af det tårnhøje niveau Det var godt, at nogle meldte afbud, for ellers havde Rundetårns udstilling af 65 års dansk smykkekunst med nogle af vores bedste guld- og sølvsmede været totalt uoverskuelig. Med de 190 værker, der kom med på udstillingen, går man fra højdepunkt til højdepunkt.

I de første år på Guldsmedehøjskolen i København handlede det primært om, at de studerende skulle mestre håndværket og materialerne. Men langsomt blev grænserne for smykkekunsten, sølvet, guldet og ædelstenene udfordret. En ring var ikke længere blot en ring, men lige så meget et statement eller en undersøgelse af et materiale.