En dag kom Banksy forbi: Carport i lille walisisk havneby er blevet solgt til en kunstsamler for millionbeløb

Kort før jul dukkede et værk af den berømte gadekunstner Banksy op på en tilfældig carport i byen Port Talbot. Nu er værket – og carporten – blevet solgt for et sekscifret beløb.

Det skriver The Guardian, blot en uge efter at avisen kunne berette om, at den lille walisiske landsby var gået sammen om at sikre værkets fremtid i byen.

Det er carportens ejer, Ian Lewis, der har solgt Banksy-værket ’Seasons Greetings’ til kunstsamleren John Brandler fra Essex. Han er ekspert i kunstneren med den anonyme identitet.

Til trods for salget får borgerne i Port Talbot, der indtil nu har kæmpet for at få værket til at blive i byen, stadig mulighed for at opleve Banksy-værket. I hvert fald for en tid. Ifølge John Brandler vil værket blive i den lille landsby i to til tre år – dog er det muligt, at ’Seasons Greetings’ bliver flyttet ind til bymidten.

John Brandler forklarer til The Guardian, at »det (kunstværket, red.) bør trække en masse turister til Port Talbot, som ikke ligefrem er en rejsedestination, der ligger i toppen af folks bucket list«.

Gav turismeboost

Port Talbot fik foræret en vaskeægte turistmagnet, da Banksy kort før jul efterlod sit mærke på en væg i den lille walisiske landsby.

Siden kunstneren satte kystbyen på det kulturelle landkort, har over 20.000 turister besøgt byen.

Værket forestiller fra en vinkel et lille barn, der med sin tunge forsøger at fange snefnug. Men fra en anden vinkel har maleriet et anderledes dystert budskab. Det er nemlig ikke sne, men aske, der daler ned fra himlen – noget, der er blevet tolket som en kommentar til den kedelige førsteplads som det mest forurenede sted i Storbritannien, som World Health Organisation tildelte Port Talbot i 2018.

Banksy er kendt for sine værker med samfundskritiske budskaber. Eksempelvis værket ’Spy Booth’, der viser tre spioner i færd med at aflytte en telefonboks. Værket var – indtil det blev stjålet – placeret i nærheden af en af Storbritanniens efterretningstjenester, GCHQ, der har til opgave at indsamle data og information til regeringen.