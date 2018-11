Kunstsamler og gadekunstner vil ødelægge milliondyrt Banksy-maleri I protest mod auktionshusenes salg af gadekunst har en amerikansk kunstsamler opkøbt et værk af Banksy - med et enkelt formål: at ødelægge det.

Den amerikanske gadekunstner Ron English har købt et værk af den mystiske og mytiske kunstner Banksy til svimlende 4.8 millioner danske kroner.

Men værket skal ikke hjem og hænge på væggen. I stedet vil han nu ødelægge det ved at male det over med hvid maling i protest mod de internationale auktionshuses salg af gadekunst. Det skriver kunstmediet Hyperallergic.

Værket, det hele drejer sig om, hedder ’Slave Labour’ - det forestiller en ung dreng, som sidder ved en symaskine og arbejder på det engelske flag Union Jack. ’Slave Labour’ blev først malet på en væg uden for et indkøbscenter i det nordlige London i 2012, men efter et par måneder blev det skåret ud af væggen.

American artist Ron English has vowed to destroy an artwork by Banksy that he bought for $730,000, in protest of the market in street art. https://t.co/Y8uO5ZHPfX pic.twitter.com/Qc28BtlXhu — CNN (@CNN) November 15, 2018

Året efter blev det solgt på en engelsk auktion, og for nylig røg værket igen under hammeren på Julien’s Auctions i Los Angeles. I onsdags købte Ron English værket og fortalte derefter til nyhedsbureauet UK’s Press Association, at han har planer om overmale det.

»Det her er bunden for gadekunst. Det burde ikke blive købt og solgt«, fortalte English, der selv flere gange er blevet arresteret for blandt andet at have malet malerier på offentlige reklametavler.

»Jeg har tænkt mig at male det over og bare smække det ind i en af mine andre vægge i mit hjem. Vi (gadekunstnere, red.) er trætte af, at folk stjæler vores ting fra gaden og sælger det videre. Derfor har jeg tænkt mig at købe alt, hvad jeg kan komme i nærheden af og male det hvidt«.

Hårde måneder for Banksy

Udmeldingen fra English kommer blot en måned efter, at Banksy-værket ’Girl with a Balloon’, der blev solgt for 8.9 millioner danske kroner hos auktionshuset Sotheby’s i London, makulerede sig selv. Kunstneren havde i al hemmelighed installeret en makulator i rammen, som blev aktiveret, så snart hammeren faldt.

Spøgen blev tolket som et eksempel på gadekunstnere, der gennem finurlige tricks og taktikker afslører deres foragt for den etablerede kunstverden og de store summer, som værkerne handles for.

Ikke desto mindre valgte den europæiske køber af ’Girl with a Balloon’ at bekræfte sit køb af det smadrede værk. Ifølge Sotheby’s var hun mere end glad: »Jeg er endt op med mit eget lille stykke kunsthistorie«, sagde hun efterfølgende om købet af det makulerede værk.