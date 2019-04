75-årig kunstner får endelig sit gennembrud: Skaber gigantiske drømmemaskiner af brutale materialer

Det er altid en fornøjelse at følge en god kunstners velfortjente internationale gennembrud, og endnu mere fornøjeligt er det faktisk, når kunstneren er godt oppe i årene. Selvsagt er det sidste sjældent, men det er dog sket oftere efter krisen end før, hvor en kunstner over 30, der endnu ikke var berømt, stort set blev dømt for gammel til et gennembrud.

Phyllida Barlow: Cul-de-sac. Royal Academy of Arts. Burlington House, Piccadilly, London. Til 23. juni

Men otte år efter at Phyllida Barlow (født 1944) var gået på pension, repræsenterede hun Storbritannien på Venedig-biennalen i 2017. Tilbage i 1966 tog hun afgang fra Slade School of Art, og det var også her, hun underviste i fire årtier med stor succes. Bare ikke med sin egen kunst. I stedet var hun med til at skubbe yngre kunstnere som Rachel Whiteread frem i lyset.

Vi bliver medskabere

Det kan lyde som en sørgelig historie, men det er det ikke. For gennem årene har Barlow, trods alt, også haft tid til sin egen kunst, der har fået lov til at gære og gro, så hendes udtryk i dag står særdeles skarpt. Det kan man lige nu opleve på Royal Academy of Arts i London, hvor Barlow indtager tre sale i de nye Gabrielle Jungels-Winkler Galleries.

Her mødes man af en række gigantiske og stedspecifikke værker, der alle er udført de seneste to år. Skulpturerne både understreger og udfordrer rummene, de befinder sig i, og det samme kan man sige, de gør ved udstillingsgæsten, der mere er en medskaber af værkerne end en traditionel beskuer.

I ‘untitled: canvasracks’ ændrer de enorme baner af håndfarvet kanvas, draperet over gigantiske pæle, sig således konstant, når man går omkring dem. Folder bliver til skiftende landskaber, og farver udveksler påvirkninger i en skala, der kræver, man lægger nakken godt tilbage.

Det må man også gøre for at kigge op i værket ‘untitled: lintelshadow’, hvis titel henviser til overliggerens potentielle skygge. Denne overligger er nemlig en betonklods, der på nærmest naturstridig vis bæres oppe af en ganske spinkel konstruktion. Tre af de lange stylteben er oven i købet samlet i blokkens ene hjørne, mens kun to er sat til at holde hele resten på sikker afstand af vores små knusbare kroppe under skulpturen.

Foto: © Royal Academy of Arts, London. Photography: David Parry. Artwork: Courtesy the artist and Hauser & Wirth. © Phyllida Barlow Det er en spinkel konstruktion, der holder overliggeren af beton i Phyllida Barlows skulptur 'untitled: lintelshadow', mens man bagved ser hendes farvestrålende værk 'untitled: canvasrack'.

Den (tilsyneladende) skrøbelige opbygning og dermed forestående fare, er karakteristisk for Barlows senere værker. I Venedig balancerede hun således stenblokke på faretruende slanke og meget høje søjler, mens andre stenformationer stak skarpt ud af væggene, som om de netop havde gennemboret dem udefra.

Drøm, forestil, klatr op

Men selv om det er voldsomt, er det også meget morsomt. For der er noget legende let over Barlows udtryk, der hele tiden inviterer os til at drømme med og forestille os, hvordan man må kunne klatre op og bebo værkerne. Selv siger hun da også, at hendes forhold til skulpturen skal være eventyrlystent, på kanten til det ukontrollerede. Men også kun på kanten, for Barlow lader sig nok udfordre, så hun kan udfordre os, men hun mister aldrig grebet.

De materialer, hun mestrer så smukt, er for det meste industrielle, selv om jeg ikke helt kan sætte fingeren på, hvad det er, de ellers kunne blive brugt til. Alligevel genkender man de rå træplanker, betonklodserne og de store stofstykker, der i Barlows hænder transformeres fra noget hverdagsvelkendt til kunst af høj karat.