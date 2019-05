Beskueren er nødt til at lede efter figurer og dyr på original udstilling

FOR ABONNENTER

Dengang porcelænsfigurer fra firmaerne Rosenthal, Meissen, Royal Copenhagen m.m. var for de fine og fornemme, havde man keramiske figurer fra Staffordshire til borgere af jævnere herkomst. Men de sidste havde måske lige så stor interesse for kunst og kunsthåndværk som de første, så når den engelske, men i København bosatte billedkunstner Jon Pilkington laver sine egne Staffordshire-inspirerede figurer – i cement – kan det være for at referere til en folkelig engelsk tradition, samtidig med at han fornyer den efter sit eget hoved.