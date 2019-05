Jo mere man fjerner fra et billede, des mere er der at sige om det: Astrid Kruse fotograferer, som en maler ville male sine billeder

Jo mere man fjerner fra et billede, des mere er der at sige om det:

Når Astrid Kruse Jensen fotograferer, ja, så laver hun snarere billeder, som en maler ville gøre det. Nok tager hun billeder med sit kamera – og med lyset som agent for det, der skal holdes fast. Men hun nøjes ikke med at tage billeder. Hun laver eller skaber dem også. Hun flytter dem fra det, der kendetegner fotografiet som medie, for i stedet at rykke dem tættere på det, der sker, når man maler noget – og så måske derefter maler det over.