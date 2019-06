Solgt for mere end 225 millioner kroner: Den mystiske køber af omdiskuteret Caravaggio-maleri er afsløret

Hvorfor var maleriet gemt på et fransk loft? Er det overhovedet et ægte maleri af Caravaggio? Og hvem har betalt et trecifret millionbeløb for værket?

Den gådefulde aura, der omgærder maleriet ’Judith, der halshugger Holofernes’ har været mere eller mindre konstant, siden det blev fundet i en ejendom i Toulouse, Frankrig, i forbindelse med at ejeren var i gang med at undersøge et utæt tag i 2014.

Men nu er det netop kommet frem, hvem der var den anonyme køber af 1700-tals maleriet. Han hedder ifølge The New York Times J. Tomilson Hill. Han er kunstsamler og tidligere næstformand for bestyrelsen i den private kapitalfond Blackstone, og han havde derfor knaster nok til at stille sig forrest i køen og købe maleriet før den varslede auktion.

Den præcise købssum er ikke blevet offentliggjort, men ifølge den amerikanske avis er man blevet oplyst, at den lå højere end mindsteprisen på 225 millioner kroner.

»Voldsomt inkompetent« og »håbløst«

Tvivlen om ægtheden, der omgærder maleriet, har køberen dog fået med i købet, for diskussionen har i årevis splittet førende Caravaggio-eksperter.

På museet Pinacoteca di Brera i Milano har flere eksperter undersøgt maleriet, og her har direktøren James Bradburne udtalt til The New York Times:

»Det skriger til himlen, at penselstrøgene er sat af Caravaggio«.

En anden ekspert, Keith Christiansen, der leder Afdelingen for Europæisk Maleri på Metropolitan Museum of Art i New York har derimod fastholdt, at detaljer i malerier er »for grove« til at være Caravaggio, og at det formentlig er blevet færdiggjort af en anden maler.

Også The Guardians kunstredaktør, Jonathan Jones, har stillet sig yderst skeptisk over for maleriet, som han har kaldt »voldsomt inkompetent« og »håbløst«.

»De røde gardiner i Toulouse-maleriet og Holofernes’ positur signalerer klassisk Caravaggio. Men positurerne er samtidig for tåbelige, for urealistiske, for slatne, for forvirrede til at kunne være et værk af den store psykologiske realist. Personerne opfører sig ikke, som Caravaggios personer opfører sig. Der er en fundamental mangel på energi. Resultatet er mærkeligt og grimt«.

Allerede før fundet vidste man, at Caravaggio malede to versioner af bibelscenen. Det ene maleri kan ses i Galleria Nazionale d’Arte Antica i Rom, mens det andet angiveligt forsvandt i det 18. århundrede. Forinden blev det kopieret af den flamske maler Louis Finson, og derfor kendte man på forhånd motivet.

Selv om maleriet altså nu er endt i en privatsamling hos rigmanden, der bor på Upper East Side i New York, vil det inden længe blive udstillet på et større amerikansk museum i enten New York, Washington D.C. eller Los Angeles, skriver New York Times.