Hun ligner Kim Kardashians ukendte søster: Her er kunstnerrobotten, der allerede har solgt værker for over 6 millioner kroner

Hun har fyldige læber, langt brunt hår og velplejede øjenbryn. Hun ligner lidt Kim Kardashians ukendte søster, siger de, der har set hende.

Men det er jo også nemt nok, når håret slet ikke vokser eller for den sags skyld filtrer. Ai-Da, som hun hedder, er en robot, der ganske nøje ligner et menneske. Det, der kaldes en humanoid. Egentlig er det først, når blikket falder på hendes lange metalliske arme, at hun rigtig er til at gennemskue.

Og hun ligner ikke bare. Ai-Da, der er opkaldt efter den første kvindelige programmør, Ada Lovelace, gør sig også i noget så menneskeligt som kunstens verden. Hun tegner og maler og gør det så godt, at hun allerede har solgt kunst for omkring 1 million dollars, cirka 6,6 millioner kroner.

Dét endda før hendes første kunstneriske udstilling. Den åbnede onsdag 12. juni på St. Barns College på Oxford University, hvor hendes værker vil være at se frem til begyndelsen af juli, skriver Artnet.com.

Foto: Niklas Halle'n/Ritzau Scanpix Galleridirektør og opfinder Aidan Meller (ham til højre) præsenterer Ai-Da og et oliemaleri.

Og her kan man se både tegninger, malerier og skulpturer. I virkeligheden er det en smule snyd, for Ai-Da kan hverken male eller forme skulpturer. Hun kan alene tegne, og tegningerne bliver så ved hjælp af et computerprogram omdannet til et abstrakt motiv, som et rigtigt menneske, kunstneren Suzie Emery, så giver en fysisk form. Tegningerne bliver også 3D-printet i voks i Sverige og siden støbt i bronze.

Al den software, som har lært Ai-Da at bevæge armene og tegne, er udviklet af et hold forskere fra det britiske topuniversitet. Og de mange millioner fra salget af hendes værker går fortrinsvis til at finansiere projektet.

Hendes skabere beskriver hende som »den første ultrarealistiske menneskelignende robotkunstner«. Og det er ikke tilfældigt, at Ai-Da ser ud, som hun gør. Hun skal nemlig bryde med stereotyperne i en kunstverden, som traditionelt har været domineret af mænd, skriver Artnews.