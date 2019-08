Fra kirkedragt til røvgevir: Hvordan griber man det an, når hele Amagers historie skal ind i ét maleri?

I Peter Carlsens 'Amager 2019' flankerer to meget forskellige piger det miderste billede, som viser bebyggelsen på øen. Maleriet er et bestillingsværk, og det har været afgørende for Amagermuseet, at billedet blev skabt i samarbejde med et udvalg af det lokale samfunds skolesøgende børn. For de er fremtidens beboere og museumsgæster.