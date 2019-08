Fra Louis XIV til Louis Vuitton: Engang lå magten over kunsten hos kongen. Nu ligger den i en håndtaske

Louis XIV, mød Louis Vuitton! Engang var det Frankrigs enevældige solkonge, som bestemte, i hvilken retning kunsten skulle gå. I dag sidder producenterne af luksusmærker på pengene og på kulturen, og luksusmærkernes fonde for samtidskunst har for længst overtaget Paris, skriver Mathias Kryger i dette essay.

Det er eftermiddag, og sammen med en mindre skare af franske kunstnere og semiintellektuelle har jeg netop overværet to performanceværker. Nu gelejdes vi utålmodigt mod enden af det store og lidt intetsigende grå udstillingslokale og føres ind bag en bred dør, hvor det, som lader til at være den egentlige gevinst forbundet med at være mødt op til dette arrangement, gemmer sig: en strålende bar, gennemdesignet, gul, lysende og varm som et stykke syntetisk rav, bemandet af en mystisk, slank parisisk bartender med et blik, som gemmer der sig her – bag rækken af spiritusflasker – en hemmelighed, ingen nogensinde vil finde svaret på.