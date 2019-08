Går verden rundt: Lyserøde vipper har brudt grænsen mellem USA og Mexico

FOR ABONNENTER

I weekenden kunne børn, der normalt er adskilt af et hegn mellem USA og Mexico, lege sammen i et kort øjeblik. Tre lyserøde vipper var sat op imellem bjælkerne, der adskiller den amerikanske by El Paso i Texas og Ciudad Juárez i Mexico, således at børnene kunne lege med hinanden, mens de stadig befandt sig i hver sit land.