En af Europas mest hypede kunstnere genskaber lyden af kaotiske millionbyer i et gammelt folkevognsrugbrød

Du behøver nu kun tage til Paris for at komme helt ind under huden på Nigeria.

Tag ind på museet Palais de Tokyo, sæt dig ind i danfobussen – et slidt folkevogsnrugbrød, der bruges til offentlig transport i Nigerias hovedstad, Lagos – og lad rejsen begynde.

Luk øjnene og lyt til millionbyens insisterende trafiklarm, radiostationens summen og medtrafikanternes hektiske diskussioner.

Danfoen, der i Nigeria er betegnelsen for en privatejet minibus til offentlig transport, står i Palais de Tokyo og er en kunst- og lydinstallation af den nigerianske kunstner og lyddesigner Emekah Ogboh, der har fået titlen ’Lagos State of Mind’.

Den karrygule danfobus med de vertikale sorte striber er ægte nok, og det er lydene også. Dem har Emekoh Ogbah optaget i Lagos og brugt til at skabe en omsluttende lydoplevelse.

Emekoh Ogbah er bosat i Berlin og er gennem de seneste år blevet en af de mest hypede kunstnere i Europa – han har blandt andet udstillet på det store kunstmuseum MoMA i New York.

Sammen med Palais de Tokyo og cirka 50 andre samtidskunstnere har han skabt udstillingen ’City Prince/sses’, der allerede nu er åben for offentligheden.

Kunstnerne kommer fra Lagos, Dhaka, Mexico City, Manila eller Teheran, og udstillingen forsøger at give en ind under huden-oplevelse af de fem millionbyer, der for mange europæere kan virke kaotiske og larmende.

Udstillingen præsenterer ifølge museet selv en »fiktiv, flerdimensioneret og kompleks by uden grænser, beskidt, overvældende og kreativ. Et uforudsigeligt laboratorie, der altid er i bevægelse og konstant bliver (gen)opbygget«.

’City prince/sses’ kan ses indtil 8. september.