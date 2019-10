Mens fotograf Inuuteq Storch boede i New York, savnede han Grønlands natur. »I New York er alt menneskeskabt. Alt er unaturligt, på sin vis«, siger han. Han endte med at fotografere den store by – igennem sit savn til Grønland. Fotografi fra festivalen Nuuk Nordisk, hvor danske Gudrun Hasle og grønlandske Ivínguak´ Stork Høegh også er blandt udstillerne.