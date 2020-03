Coronakunst? Hvordan kan et kunstværk fra 2005 pludselig blive et højaktuelt spejl på situationen lige nu?

FOR ABONNENTER

Automatisk oplæsning

Der er ikke oplæsning af denne artikel, så den oplæses derfor med maskinstemme. Kontakt os gerne på automatiskoplaesning@pol.dk, hvis du hører ord, hvis udtale kan forbedres. Du kan også hjælpe ved at udfylde spørgeskemaet herunder, hvor vi spørger, hvordan du har oplevet den automatiske oplæsning. Spørgeskema om automatisk oplæsning

Vi er sammen om at være adskilte lige nu. Det er en del af det såkaldte samfundssind, som mennesker på hele kloden udviser midt i coronakrisen. . Og i den situation skifter kunstværker betydning. Den danske kunstner Pernille Kapper Williams (f. 1973 i Odense) lavede i 2005 dette værk, ’Untitled’, bestående af to rammer, som lige præcis adskiller sætningen ’Together about being apart’ lige inden det sidste ord, som altså skæres fra, isoleres og er i en slags karantæne på sit eget ark papir, i sin egen ramme. Da hun lavede værket, handlede det om noget helt andet. Om ord som kunst, om at befinde sig mellem andre sprog i Tyskland, hvor hun studerede på det prestigefyldte kunstakademi Städelschule i Frankfurt, hvor læringssproget er engelsk. Og så kan værket naturligvis også læses som en langt mere personlig beretning om for eksempel to elskende, som er adskilte. Et køligt udformet romantisk drama. Og dem er der nok også mange af for tiden, med elskende på hver sin side af Atlanterhavet, på hver sin side af lukkede grænser. For mest minder værket os nok lige nu om, at vi nu er isolerede i en venteposition, har genfundet solidariteten som begreb og i al sin paradoksale poesi demonstrerer kollektivitet via adskillelse. ​