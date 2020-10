2 x 5 hjerter: Mertz er (stadig) det uartige legebarn, hvis spørgsmål til kunsten altid kunne ryste den ud af alle konventioner

Interessen for nogle kunstnere begynder først at live rigtigt op, flere årtier efter at de selv er døde og borte. Det gælder Albert Mertz. Måske endda især ham, denne multi- og performancekunstner, der i år ville være fyldt 100 år, hvis bare han ikke var død for 30 år siden. Men udstillingen ’Alt dette er Deres!’ på Sorø Kunstmuseum er en ren genoplivelse.

Mertz nåede at blive den største tvivler i sin generation. På sin egen finurligt intelligente måde satte han spørgsmålstegn ved alt, hvad der havde med kunst at gøre. For hvad gjorde, at noget kunne kaldes et kunstværk, mens andet bare var den sædvanlige virkelighed? Skyldtes det stedet, hvor kunsten blev udstillet? Eller var det noget, som den besøgende fastslog? Mertz tvivlede i hvert fald på, at det hele kun var kunstnerens skyld.

3. april 1974 stillede denne tvivler sig selv følgende spørgsmål: »Hvad skal jeg lave? Skal jeg male billeder? Skal jeg lave collager – montager – objekt? Skal jeg arbejde med rum – environment? Skal jeg fotografere? Skal jeg skrive? Hvortil der kun kan være én ting at svare? GØR DET ALT SAMMEN«.