Se billederne: Gamle malerier og skulpturer er blevet skadet af olieangreb på kendte museer i Berlin

En eller flere ukendte gerningsmænd har skadet 70 malerier, skulpturer og artefakter fra Antikken på tre af Berlins mest kendte museer: Pergamon, Neues Museum og Alte Nationalgalleri. Det skriver Art Newspaper med henvisning til flere tyske medier.

De tre museer ligger alle på Berlins berømte museumsø.

De 70 værker er blevet sprayet med en olie for flere uger siden, 3. oktober i år, og det har efterladt mærker på bl.a. en egyptisk sarkofag og en række malerier fra 1900-tallet. Heriblandt værker, som museerne har lånt.

Motivet til angrebet på de mange kunstgenstande er uvis. Men ifølge die Zeit og Deutschlandfunk har en højreorienteret konspirationsteoretiker, der kalder sig Attila Hildmann, i august og september erklæret, at Pergamon er »satans trone« samt centrum for en global Satanistbevægelse og coronavirus-kriminelle, skriver Art Newspaper.

Selv om angrebet fandt sted 3. oktober, var det først tirsdag i denne uge, at tysk politi offentliggjorde detaljer om hærværket. Og det skete først efter, at tyske medier var begyndt at skrive om det.

Ifølge The Guardian oplyser politiet i Berlin, at de er i fuld gang med at efterforske sagen, men de ønsker ikke at sige noget om motivet eller kommentere sagen yderligere på nuværende tidspunkt.

Foto: Fabrizio Bensch/Ritzau Scanpix

Foto: Stefanie Loos/Ritzau Scanpix

