Galleri genåbner uden chips eller hvidvin, men med håbet intakt

Gæsterne, der dukkede op til fernisering i Kødbyen lørdag slap for at få fedtede chips-fingre eller en hvidvinsbimmelim. Til gengæld fik de masser af albuerum.

Her åbnede Galleri Poulsen udstillingen ’Come Up From This’ efter to måneders nedlukning, og mens landets museer fortsat skal holde lukket, kunne kunstinteresserede altså møde op her og se store, cirkelformede værker af Jean Pierre Roy, hvis værker går for op mod 250.000 stykket.

Indehaver Morten Poulsen havde glædet sig til åbningen, men han var også spændt. Der må kun komme 13 gæster ind ad gangen i de 140 kvadratmeter store lokaler. Ville det blive nemt at overholde begrænsningen, hvis kunderne var meget kunst-sultne? Eller omvendt: Ville de være så forsigtige, at de slet ikke vovede sig inden for?