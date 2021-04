5 hjerter: Han var en uforsonlig enspænder, der forskansede sig i udlandet. Nu har Louisiana en fremragende udstilling med hans kunst

Fra tid til anden bliver Louisiana beskyldt for at vise udstillinger, der er lige så lækre og behagelige at se på, som Louisiana-cafeens anretninger er at smage på.

Men den beskyldning kommer man ikke langt med i tilfældet Troels Wörsel (1950-2018). Lige så længe han levede – og han levede ikke længe nok – var han en af de 1970’er-kunstnere, som man altid kunne slå sig på. Både som individ og kunstner var der noget uforsonligt, nærmest enspænderagtigt over hans holdninger, både til kunsten og alt det øvrige, der ikke var kunst. Derfor blev han heller ikke boende længe i Morten Korchs fædreland, hvor man næsten altid kan bløde en konflikt op til et kompromis. I stedet forskansede han sig allerede fra 1974 i udlandet, i bl.a. Tyskland og Italien.

Troels Wörsel var heller ikke en kunstner, som man uanset de bedste intentioner skulle prøve at forstå, forklare, udlægge og simplificere. Engang lavede en stor borgerlig morgenavis et sympatisk interview med ham. Hvorefter han i et længere debatindlæg til avisen tog kraftigt afstand fra stort set alt, der stod i teksten, måske lige med undtagelse af tegnsætningen. Ingen skulle knytte særlige hensigter til hans indsats eller klæbe kendte stilistiske mærkater på det, han frembragte. For han ønskede kun at lave værker, der flyttede kunsten væk fra konventionen og dermed ham selv væk fra alt det, som de andre gik og frembragte.

Kort sagt: Ingen skulle sætte Troels Wörsel i bås. Men nu har Louisiana ikke desto mindre sat ham til vægs. Det sker med udstillingen ’Troels Wörsel: Louisiana on Paper’, for ca. halvfems malerier på papir er det blevet til i denne posthume æresbevisning. Og tro nu ikke, at mediet til at male med er den samme olie- eller akrylfarve på papir, som de andre kunstnere brugte. Nej, udstillingens hovedperson benyttede også gouache, clips, kul, pen, polaroid, sandpapir, tape, tavlelak og trykfarve. Og hvis andre malede med pensler, monterede hovedpersonen undertiden sin pensel på en boremaskine og malede løs ved at bore.