Samsung-arvinger bortdonerer tusindvis af unikke kunstværker af Picasso, Monet og Dalí

Der er værker af Picasso, Dalí og Gaugain. Sågar et af Monets åkandemalerier. Nu ender hele samlingen – mere end 23.000 værker – på en række sydkoreanske museer. Helt gratis.

Hvordan kan det gå til?

Forklaringen ligger i den massive rigdom, som Samsungs bestyrelsesformand Lee Kun-hee opnåede, inden han i efteråret 2020 døde som 78-årig. Lee har en stor del af æren for at gøre Samsung til verdens førende producent af smartphones og chips.

Arvesager af den størrelse kan være en mundfuld, og i Lee-familiens tilfælde er formuen så stor, at det har taget over et halvt år at gøre den op og vurdere, hvordan de efterladte skal betale de 50 procent i arveafgift af Lees formue, som den sydkoreanske stat kræver.

Et af svarene bliver en ubetinget donation af Lees komplette kunstsamling, skriver The Guardian.

Flere nationalmuseer i Sydkorea kan derfor godt begynde at forberede sig. Alene Det Nationale Museum for Samtidskunst modtager 1.488 værker – den største donation i museets historie.

Blandt værkerne er Marc Chagalls ’Bride and Groom with Bouquet’ og Salvador Dalí’s ’Family of Marsupial Centaurs’.

I en udtalelse udtrykker Lees kone og børn begejstring ved foræringen.

»Det er vores borgerpligt og ansvar at betale alle skatter«, skriver de.

Lee Kun-hee bestred gennem 12 år titlen som Sydkoreas rigeste person. Den totale arveafgift, som familien skal betale, svarer til, hvad Sydkorea normalt inddrager i formueskat over 3-4 år.