Karsten R.S. Ifversen: Når den store fond spiller med musklerne, får vi danskere gaver til bybilledet

Gerhard Hennings solide ’Stående kvinde’ fra 1945 til Faaborg Stadion gør en skøn figur. Her er en krop, der er godt i stand, og det kan synes overraskende på et sportsstadion, hvor man plejer at dyrke det lette og muskuløse. Om end skikkelsen forekommer sund, er det et skridt hen imod en mere inkluderende forestilling om kroppen, noget, der taler til vor tids diskussioner om mangfoldighed i repræsentationen.

I den nye bog om Ny Carlsbergfondets kunstdonationer til det offentlige rum, ’Hvor folk færdes’, fylder tidens identitetsdiskussion imidlertid ikke meget, selv om den er med i forkvinde Christine Buhl Andersens forord. Skulpturen af Gerhard Henning på Faaborg Stadion er blandt bogens 50 udvalgte værker, men det er ikke en debatbog til tiden, som kunsthistoriker Tom Hermansen har begået.

Han er ansat som fondets egen forskningskonsulent, så beskrivelsen af den alment velgørende mæcenvirksomhed er et ’insiderjob’. Forfatteren udtrykker hverken direkte holdninger til fondet eller til udsmykningerne, og teksten er om end lidt til den tørre side gedigent udført og fuld af citater af andre kunsthistorikere, der godt må mene noget.

Med Albertinas legat sørgede Carl Jacobsen fra 1879 for, at kunsten ikke kun landede på kunstmuseer, som hans eget Glyptotek, men kom ud, hvor folk færdedes, for eksempel i Ørstedsparken i København, som han gennem legatet donerede en lang række bronzeskulpturer af antikke afstøbninger og samtidige franske billedhuggere til. Dem kan man man stadig opleve og nyde der.