Prisfald starter spekulationer: Er bunden allerede nu ved at gå ud af det digitale kunstmarked?

Efter et rekordsalg hos auktionshuset Sotheby's 11. marts solgte et NFT-kunstværk for, hvad der svarer til 400 millioner kroner, sprang flere auktionshuse med på vognen. Men de helt gigantiske salg udeblev. Her er det Mad Dog Jones' 'Replicator', som auktionshuset Phillips solgte for cirka 25 millioner kroner i slutningen af april.