Sikke et mærkværdigt maleri!

Det er virkelig vanskeligt ikke at føle både for og med Elisabeth Jerichau-Baumann. For hun forsøger så hårdt at blive accepteret i sit nye hjemland, Danmark, ligesom hun kæmper for sin ret til både at være kunstner og kvinde.

Elisabeth Jerichau-Baumann (1818-81) er både multikulturel og marginaliseret livet igennem. Hun bliver født af tyske indvandrere i Polen og rejser 20 år gammel til Düsseldorf for at suge til sig i et af datidens mest markante kunstneriske miljøer. Men som kvinde kan hun ikke blive optaget på kunstakademiet i byen. Det afholder dog ikke den unge Elisabeth Baumann fra at færdes på kunstscenen, både socialt og med udstillede værker.

Efter fem år i Düsseldorf rejser hun videre til Rom, hvor hun bliver en del af den tyske kunstnerkoloni, der dog også har udenlandske islæt som den danske billedhugger Jens Adolf Jerichau. Og så går det stærkt! De bliver gift, Elisabeth tilføjer et Jerichau til sit eget efternavn og rejser snart med sin nye mand til det Danmark, han forlod otte år tidligere.