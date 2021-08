Det er en ommer, Køge! Kun enkelte kunstnere viser vejen på noget desorienteret udstilling i det fri

På papiret giver det mening, at et museum, der beskæftiger sig med kunst i det offentlige rum, også skal vise udstillinger uden for institutionens vægge. Og måske endda skal sætte nye standarder for denne kunstform, sådan som det er KØS’ ambition.

Men hvis man tænker tanken til ende, er der et par indbyggede problemstillinger. For det første står S’et i KØS for ’Skitsesamling’ og henviser til, at museet oprindelig fokuserede på den proces, der ligger bag det færdige værk. Nørdet? Måske. Men også ret spændende.