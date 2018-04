La Vaughn Belle og Jeannette Ehlers: I Am Queen Mary – A Hybrid of Bodies, Narratives and Nations. Kajen foran Den Kongelige Afstøbningssamling, Vestindisk Pakhus, Toldbodgade 40, København K.

Anmeldelse: 'I Am Queen Mary' har stor betydning - men ser man bort fra det, er den er ikke voldsomt interessant Det er ikke let at skabe et værk, der på en gang er kunstnerisk interessant og bærer af et bestemt budskab.