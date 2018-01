Vi bruger færre penge på læsestof: »Det har konsekvenser for, hvor mange penge der er til at producere originalt dansk indhold« På 10 år er betalingen til aviser, magasiner og bøger på papir og digitalt næsten halveret. Eksperter frygter for kvaliteten af nyhederne og evnen til fordybelse.

Mens streaming, tv-pakker og mobilabonnementer på 10. år fylder godt i husholdningsbudgettet, har de danske husstande sparet gevaldigt på de medier, der skal læses på god gammeldags manér.

I 2006 brugte hvert hjem i et gennemsnitligt 4.147 kroner årligt på dagblade, bøger, netaviser og andre skrevne medier, men 10 år senere var udgiften næsten halveret til 2.279 kroner. Det viser en analyse af danskernes medieforbrug, som Slots- og Kulturstyrelsen sender ud i dag. Omvendt brugte hver hustand 5.894 kroner på medier med lyd og billeder.

Det er skidt for vores liv i demokratiet og som samfundsborgere, hvis de medier, der kuraterer nyhederne, bliver brugt mindre Ebbe Dal, direktør i brancheforening Danske Medier

De traditionelle medieformer har for alvor fået konkurrence, siger professor og medieforsker Stig Hjarvard fra Institut for Medier, Erkendelse og Formidling ved Københavns Universitet.

»Der er helt klart sket en tilbagegang i vores vilje til at betale for trykte medier, og det er et udtryk for det digitale skift. Vores medieforbrug er flyttet, men det betyder ikke nødvendigvis, at vi læser mindre. Men vi læser på en anden måde«, siger Stig Hjarvard. Det har især konsekvenser for indholdet i aviser og magasiner, vurderer han.

»Mange medievirksomheder har fortsat den største del af deres indtjening fra de trykte medier, ikke bare via abonnementer, men også via annoncer. Det har konsekvenser for, hvor mange penge der er til at producere originalt dansk indhold, og det rammer i sidste ende brugerne«, siger Stig Hjarvard.

Især salget af aviser og magasiner i løssalg er faldet, men også salget af bøger går tilbage. Analysen viser, hvor mange penge forbrugerne spenderer, så hvis en læser for eksempel er skiftet fra en trykt avis til en billigere e-avis, kan det give en besparelse på det hjemlige budget, uden at avisen har mistet en abonnent.

Gratis nyheder hos netaviser, DR og TV 2 er medvirkende til, at forbrugerne sparer på de læste medier, og det vækker bekymring hos Ebbe Dal, direktør i brancheforening Danske Medier.

»Der bruges færre penge på nyheder, og det forsøger medierne at løse ved at få penge for de nyheder, man får på nettet. Det går langsomt, men det går tilsyneladende fremad. Men det er skidt for vores liv i demokratiet og som samfundsborgere, hvis de medier, der kuraterer nyhederne, bliver brugt mindre«, siger Ebbe Dal.

Afhængig af et hurtigt nyhedsfix

Læsernes forkærlighed for de hurtige digitale medier kan forklares med de belønningsstoffer, der udløses, når vi bruger sociale medier som Facebook og Twitter, siger hjerneforsker Albert Gjedde fra Institut for Neurovidenskab ved Københavns Universitet.

»Vi er blevet afhængige af den hurtige nyhedsstrøm. Når vi har fået vores hurtige nyhedsfix, er det mindre oplagt at læse mere og gå i dybden med en sag dagen efter i avisen. Det gælder ikke kun millennials, de unge, der er født ved årtusindskiftet, men åbenbart også de voksne, som har været abonnenter på aviser som Politiken og Weekendavisen«, siger han.

»Vi bliver fastholdt på de sociale medier af likes og belønninger. Og hvis vi holder en pause, så modtager vi opfordringer om at deltage. Der er indbygget mekanismer til at holde os fast, som ikke findes i de klassiske læste medier. Faren er, at vi ikke bruger tid på at sætte os ind i, hvordan verden virkelig hænger sammen«.