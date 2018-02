Facebook risikerer bøde på 750 millioner kroner

Der vanker en bøde på op til 750 millioner kroner, hvis Facebook fortsætter med at følge og indsamle oplysninger om sine brugere, når de browser rundt på internettet. Det har en belgisk domstol netop besluttet, skriver Financial Times.

Samtidig kræver den belgiske domstol, at Facebook sletter al personlig data om sine brugere, som Facebook ifølge domstolen har indsamlet ulovligt.

Sagen handler om Facebooks brug af cookies, 'Like'-knappen og andre mekanismer, som det sociale medie bruger til at følge deres brugeres aktiviteter, når de er online. Den viden indsamler Facebook for at kunne sælge annoncer, der præcist rammer de grupper, annoncøren ønsker at ramme.

Usynlige sladrehanke

Men ifølge den belgiske domstol, har Facebook ikke i tilstrækkelig grad gjort sine brugere opmærksomme på, at tjenesten ikke bare følger med i, hvad de foretager sig på Facebook, men også følger deres gøren og laden på tusindvis af andre hjemmesider.

»Selv hvis du aldrig har været på Facebook, er Facebook alligevel i stand til at følge, hvad du foretager dig på nettet - uden at du ved det, og uden at du ønsker det - takket være de her usynlige pixels, som Facebook har placeret på mere end 10.000 andre hjemmesider«, hedder det i en udtalelse fra den belgiske privatlivskomission.

Facebook vil appellere afgørelsen, skriver Financial Times.

Facebook siger til avisen, at tjenesten i årevis har har arbejdet hårdt på at forklare folk, hvordan Facebook bruger cookies, lige som facebook fremhæver, at folk har fået en række forskellige muligheder for at beskytte deres privatliv på tjenesten.

Hvis bøden bliver fastholdt, vil det ifølge Financial Times være en af de største Facebook nogensinde har modtaget.