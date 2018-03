Afviser ultimatum: Oppositionen nægter at medvirke til »nedslagtning« af DR S vil ikke forhandle medieforlig, hvis sparekrav på 20 procent ligger fast på forhånd. R vil rulle spareplan helt tilbage

Vil man være med til de kommende medieforhandlinger, koster adgangsbilletten en fuld accept af den beskæring på 20 procent af DR's budgetter, som VLAK-regeringen og Dansk Folkeparti i dag er blevet enige om.

Det lod de blå partiers forhandlere i dag forstå, efter aftalen blev indgået i Finansministeriet. Men det er ikke en pris, oppositionen er villig til at betale.

»Hvis regeringen med et snævert flertal ønsker at stille ultimative krav, så er det jo ikke muligt at lave et bredt medieforlig«, siger Socialdemokratiets kulturordfører Mogens Jensen til Ritzau.

»Vi er nødt til at kunne diskutere rammerne og særligt, når der er tale om så grov en nedskæring, der får så store konsekvenser, som den her gør,« siger han.

Med næb og klør

En tilsvarende lodret afvisning af præmissen lyder fra De Radikales politiske leder Morten Østergaard. Hvis regeringsmagten skifter ved næste valg, skal besparelserne stoppes, siger han:

»Vi medvirker hverken til at indføre eller gennemføre den her spareplan. Vi forbeholder os retten til efter et valg at rette op og bremse besparelserne«.

»Det er et løfte om, at vi vil kæmpe med næb og klør for at undgå, at denne spareplan bliver gennemført«, siger han til Ritzau.

Alternativets ordfører Rasmus Nordqvist kalder sparekravet »hul i hovedet«, mens SF's Jacob Mark taler om en regulær »nedslagtning« af DR og nægter at »forhandle med en pistol for panden«.

»Det vil betyde at populære programmer som P3, Ramasjang og DR Ultra vil blive lukningstruet. Og der vil skulle fyres rigtig mange«, siger han og udtrykker håb om sammenhold i oppositionen om at ophæve et rent blåt medieforlig.

Omfattende reduktioner

Går den blå aftale om at spare 20 procent svarende til 773 millioner kroner på DR gennem Folketinget, vil det betyde »omfattende reduktioner i DR's aktiviteter og væsentlige omprioriteringer«, siger DR's bestyrelsesformand Michael Christiansen i en pressemeddelelse.

Han skabte i sidste måned betydeligt postyr internt i DR ved i Politiken at kalde det »rimeligt og realistisk« at skære 10 - 12 procent på det statslige public service-flagskib.

Hvordan konkrete besparelser på 20 procent vil skulle udmøntes i DR vil afhænge af det kommende medieforlig, siger bestyrelsesformanden.