TV 2 får tidligere Huffington Post-chef som formand Jimmy Maymann i spidsen for TV's bestyrelse.

Den tidligere administrerende direktør for The Huffington Post, Jimmy Maymann, er udnævnt til ny formand for TV 2, meddeler kulturministeriet.

Han afløser Tivoli-direktør Lars Liebst, der har været formand siden 2007.

»Det er regeringens ønske, at TV 2 skal sælges, og derfor ligger der en vigtig opgave i at forberede og klargøre TV 2 til et kommende salg. Der er brug for nye stærke kræfter, der med friske øjne kan se på TV 2. Derfor udpeger jeg nu Jimmy Maymann til at stå i spidsen for en ny bestyrelse«, udtaler kulturminister Mette Bock (LA) i en pressemeddelelse.

Her fremhæver ministeriet, at Jimmy Maymann ikke bare har solid erfaring fra medieverdenen, men også har praktisk erfaring med at arbejde på nye teknologiplatforme.

Jimmy Maymann er 47 år gammel og oprindeligt uddannet cand. merc. fra Odense Universitet. Han var administrerende direktør for Huffington Post fra 2012 til 2015.

Siden 2017 har han været bestyrelsesformand for møbelkæden Biva.

Den nye bestyrelse for TV 2 tæller flere andre nye medlemmer. Henrik Ravn, Sisse Fjelsted Rasmussen, og Hermann Haraldsson er nyudnævnte, mens Merete Lundbye Møller (næstformand) og Bjørn Erichsen samt de tre medarbejdervalgte medlemmer Jørgen Badstue, Lisbeth Eskelund Madsen og Per Christiansen fortsætter i bestyrelsen.