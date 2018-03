Skjult kamera: Seksuelle krænkelser skal udstilles i nyt reality-show

Der har været en massiv mediedækning af seksuelle krænkelser i underholdningsindustrien. Især i kølvandet på afsløringerne af Hollywood-producer Harvey Weinstiens grænseoverskridende adfærd i branchen.

Og nu melder endnu en aktør sig i rækken af medier til at kaste lys over arbejdsmiljøer, hvor krænkelser finder sted. Med inspiration fra #MeToo- og Time's Up-bevægelsen lancerer det israelske produktionsselskab Gil Formats programmet 'The Silence Breaker'.

Konceptet er et reality-show, der skal dokumentere seksuelle krænkelser på arbejdspladsen ved at udstyre deltagerne med skjult kamera. Det skriver det amerikanske brancheblad for underholdningsindustrien The Hollywood Reporter.

»Den store forskel på, hvad vi gør, sammenlignet med hvad der hidtil har været i medierne, er blandt andet, at mange af disse tilfælde fandt sted for lang tid siden, mens vi mere eller mindre sender i realtid. Samtidig har mange af de her (#MeToo) historier i nyhederne handlet om kendte mennesker«, fortæller administrerende direktør for Gil Formats, Assaf Gil.

»Vi har en oplevelse af, at seksuelle krænkelser er et langt mere omfattende fænomen. Alle de kvinder, som vi har talt med i forbindelse med vores program, havde historier med karakter af krænkelser«, siger han og forklarer, at hvert afsnit vil slutte med en konfrontation med krænkeren.

Selv om 'The Silence Breaker' henter inspiration fra #MeToo- og Time's Up-bevægelsen, er programmet ikke direkte forbundet med de to, understreger Assaf Gil i artiklen fra The Hollywood Reporter. Showet vil i højere grad fokusere på de enkelte krænkelser frem for de to bevægelser.

Assaf Gil håber, at programmet vil bidrage til en øget opmærksomhed omkring hverdags-sexisme på arbejdet, og at 'The Silence Breaker' kan »inspirere andre til at stå frem«, siger han.