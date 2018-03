Jacob Mollerup: Ny medieaftale angriber public service på syv måder, som tilsammen kan ramme hårdt

Det er næppe en national katastrofe, hvis DR fra 2023 må klare sig med ca. 3 milliarder kr. om året. Selvfølgelig kan der laves meget godt public service-indhold for så mange penge. Alligevel kan sidste uges delaftale om næste medieforlig få alvorlige følger. Det skyldes, at aftalen angriber public service på syv måder, som tilsammen kan ramme hårdt.

Mediekommentaren Jacob Mollerup skriver ugentligt en mediekommentar i Politiken.

Han er mangeårig iagttager af mediebranchen og er blandt andet tidligere nyhedschef på Politiken, chefredaktør på Information og lytter- og seerredaktør i DR. I dag er han selvstændig journalist og redaktør på TRAP Danmark.

Mediekommentaren er alene udtryk for hans egen holdning Vis mere

For det første gør aftalen DR til en politisk kastebold. Accepten af nedskæringen angives som et krav for partier, der vil med i det samlede forlig. Det indebærer en stor risiko for, at det endelige forlig bliver smalt – og derfor meget vel kan blive lavet om igen efter næste valg. Sådan en runde politisk zig-zag med en valgkamp om DR vil praktisk og principielt være et mareridt for DR.

For det andet er der ingen sammenhæng i budskaberne til DR om, hvor der skal spares. Anvisningerne er inkonsekvente. Enhver, der har brugt fem minutter på at læse DR’s nøgletal, ved, at en stor beskæring betyder mindre dansk indhold. Det kan ikke være anderledes. Udenlandsk indkøb fylder meget lidt i DR’s økonomi. Andre politiske tanker har handlet om at lægge bl.a. DR’s ensembler og drama-afdelingen uden for DR. Der blev bestilt store analyser, men de konkluderede i januar i år, at det bare ville blive en fordyrelse at omplacere. Andre forslag omkring P3, DR3 og DR Ultra vil efterlade et DR, der svigter børn og unge. De usammenhængende og ulogiske meldinger efterlader et rådvildt DR.

For det tredje angives det som en begrundelse for besparelserne, at det ikke kan være så svært at effektivisere for 4-5 procent om året. Det har så mange andre klaret – så må drønnerterne i DR vel også kunne klare det. Problemet er bare, at DR allerede i en årrække har lavet nye kanaler uden at få flere midler tilført. Det har betydet, at DR har kunnet holde sin samlede markedsandel. Den store forøgelse af danske sendetimer har kun været mulig pga. effektiviseringer. Inden for de sidste ti år har DR haft tre økonomidirektører, der har stået i spidsen for stram styring. De to første opnåede så stor anerkendelse, at deres næste job blev topposten som departementschef i Finansministeriet.

For det fjerde angives det fortsat som begrundelse, at DR-nedskæringerne vil styrke private medier. Det kan meget vel være rigtigt, når det gælder f.eks. TV3, TV3+, Kanal 4 og 5 osv. Også TV 2 kan antagelig øge sine seerandele. Men der er ingen tegn på, at det vil betyde nogen fremgang for privat produceret dansk kvalitetsindhold. Senest vurderede Berlingske Medias nye bestyrelsesformand, Connie Hedegaard, at et mindre DR ikke styrker dagbladene.

For det femte er det en del af planen, at TV 2 delvist skal privatiseres i en ruf. Det politiske flertal drømmer om en mirakelkur med gode medejere af dansk eller anden nordisk oprindelse. Det virker ret utopisk, at EU reelt skulle godkende et sådant kriterie. Og selvom en model måske kan strikkes sammen, vil den ikke være nogen langtidsholdbar garanti mod at få Berlusconi eller Murdoch – endsige deres efterfølgere – ind på det danske tv-marked.