Amalie Kestler bliver ny indlandschef på Politiken

Politiken skifter ud på en af avisens vigtigste poster. Amalie Kestler bliver ny redaktionschef på Politikens indlandsredaktion, hvor hun afløser Bo Søndergaard, der efter syv år på posten har valgt igen at blive skrivende - denne gang på kulturredaktionen. 41-årige Amalie Kestler kommer fra en stilling som leder af Politikens lederkollegium og har tidligere været politisk redaktør på Ritzau og Information og nyhedsredaktør på Berlingske. Politiken Podcast-lyttere vil også kende Amalie Kestler fra hendes tidligere værtsrolle på den politiske podcast Kestlers Kaffeklub. »Amalie Kestler er en af sin generations største journalistiske og ledelsesmæssige talenter, og jeg glæder mig til at se hende tage Politikens indlandsstof i nye retninger. Amalie er garant for både journalistisk kvalitet og nytænkning, og jeg glæder mig til at se hende i rollen som redaktionschef«, siger Politikens ansvarshavende chefredaktør, Christian Jensen. Amalie Kestler tiltræder som indlandschef 1. maj og ser frem til at komme i gang med sit nye job: »Politikens læsere går op i samfund og politik. Deres nysgerrighed forpligter os som medie. Vores indlandsdækning skal give indsigt og udfordre. Vi skal være aktuelle, men samtidig prioritere begivenheder og historier, der ændrer vores samfund og betyder noget for os som borgere. Det banker mit hjerte for, og jeg glæder mig til det nye job«, siger hun. Marcus Rubin fortsætter som daglig leder af lederkollegiet og kronikredaktør.