DF afviser barbering af TV 2-regioner: »Vi går til forhandlinger med det stik modsatte udgangspunkt« Regeringen ønsker at skære 10 procent over fem år i TV 2's regioner. Radio24syv skal spare 33 procent, hvis det står til V, LA og K, men DF og oppositionen vil ikke være med.

Dansk Folkeparti er lodret uenig i regeringens udspil om at spare 10 procent på TV 2's regioner over fem år.

Folketingets tredjestørste parti mener omvendt, at den lokale og regionale journalistik i Danmark trænger til en økonomisk håndsrækning.

»Vi bider ikke til bolle på det her«, siger medieordfører Morten Marinus.

»Vi går til forhandlinger med det stik modsatte udgangspunkt. Vi er meget overraskede over, at man vil skære på regionerne. Det er vigtigt for at sikre sammenhængskraften og mangfoldigheden i nyhedsdækningen, at det lokale og regionale spiller en central rolle«.

Regeringen præsenterer sit udspil til et nyt medieforlig kl. 13 i dag, men allerede nu kan Politiken og flere andre medier fortælle om de centrale punkter i udspillet. Udover at skære 10 procent i TV2's regioner vil Venstre, Liberal Alliance og Konservative blandt andet reducere støtten til Radio24syv med 33 procent. Et nyt medieforlig skal træde i kraft ved indgangen til 2019.

»Besparelserne virker voldsomme«, siger Morten Marinus.

»Det er underligt, at man vil spare en tredjedel af en kanal, som man har rost så meget. Det kan være fint at kigge på Radio24syv’s vilkår, men det lyder af for meget«.

Også oppositionspartierne SF og Alternativet møder udspillet med stor undren og modstand.

»Det vil gå ud over public service. Det vil gå ud over nyhederne og den kvalitet, som danskerne vil kunne få. Det er den forkerte vej i en tid med mere fake news og dårligere nyheder på sociale medier«, siger SF's medieordfører Jakob Mark til Ritzau.

Alternativet frygter også, at konsekvensen af udspillet bliver mindre dansk indhold i fremtiden.

»Det er den forkerte vej at gå. Vi har behov for at styrke public service. Både for det samfund vi lever i og vores demokrati«, siger medieordfører Rasmus Nordquist til Ritzau.

Udspillet kommer en lille måned efter regeringen og Dansk Folkeparti blev enige om at skære 20 procent i DR og afskaffe licensen over fem år. En aftale, som af finansminister Kristian Jensen (V) blev kaldt en adgangsbillet til forhandlingerne om det medieforlig, der skal træde i kraft ved indgangen til 2019.

»Umiddelbart lægger Mette Bock ikke op til, at det skal blive nogle lette forhandlinger. Heller ikke med os. Vi skal nok bide os fast til bordkanten og se, hvor meget vi kan få ændret«, siger Dansk Folkepartis Morten Marinus.