24syv-direktør: »Det er en meget voldsom besparelse« Regeringen lægger op til, at Radio24syv skal spare 33 procent over fem år, erfarer flere medier.

»Det er en meget voldsom besparelse«.

Sådan lyder den umiddelbare reaktion fra direktør for Radio24syv, Jørgen Ramskov, ovenpå forlydender om, at radiostationen ifølge regeringens udspil til et medieforlig står til at blive beskåret med 33 procent over fem år.

Derudover vil radiostationen efter 2019 få mulighed for at indhente reklameindtægter.

»Grundlæggende er det en overraskelse, at der skal spares så meget. Vi laver meget billig og god radio, det er der heldigvis også mange danskere, der synes«, siger Jørgen Ramskov.

Regeringen vil senere i dag fremlægge sit udspil til det kommende medieforlig.

Jørgen Ramskov ser frem til at se det fulde udspil. Han er spændt på at se, hvordan regeringen har tænkt sig, at sammenblandingen af licens- og reklamemidler skal foregå.

»Det har hidtil betydet, at TV 2 har været gennem en masse retssager og fået bøder på grund af sammenblandingen af netop licens og reklameindtægter«, siger han og fortsætter:

»Vi har signaleret, at vi gerne vil kigge på muligheder for egne indtægter. Vi har hidtil ikke spekuleret i reklamer, fordi vi har haft svært ved at se, hvordan det skal kunne fungere sammen med licens. Så det er ikke det, at vi vil skulle til at tjene vores egne penge, der får os til at sige: Hvad skete der her? Det er størrelsen af besparelserne, der overrasker os«.

Kan I lave radio, som I laver radio i dag, med sådan en besparelse?

»Vi laver radio under en række krav: Vi må ikke genudsende, og vi skal sende en masse programmer på forskellige tidspunkter. Den type radio kan ikke laves, hvis man har 33 procent mindre. Vi kan selvfølgelig sende med færre timers ny radio, men jeg kender ikke nogen virksomhed, der vil kunne rive 33 procent ud og stadig lave det samme. Vi er i hvert fald ikke en af dem. I forvejen får vi under halvdelen af, hvad P1 har at lave radio for«.

Hvad betyder usikkerheden for jeres medarbejdere her og nu?

»Man skal passe på med ikke at klynke. Mediebranchen generelt er ramt af stor usikkerhed på alle planer. Vi har hele tiden vidst, at vi har sendetilladelse i otte år. Vi ved jo godt, at vi ikke har garanti for at sende efter de otte år. Det synes jeg egentlig ikke, man skal blande ind i det her«.