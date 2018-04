Regeringen svinger sparekniven og skaber ny tv-kanal i nyt medieudspil Kulturministeren har netop fremlagt regeringens udspil til et nyt medieforlig på et pressemøde i Kulturministeriet.

Regeringen vil lave grundlæggende om på spillereglerne på det danske mediemarked.

I det mest gennemgribende medieudspil i mange år lægger kulturminister Mette Bock (LA) op til at spare og privatisere dansk public service markant.

»Vi tager syvmileskridt i balancen mellem statsejede og private meder. Vi tager meget dybe spadestik, som er vigtige«, siger kulturminister Mette Bock på et pressemøde.

Regeringen vil skære 33 procent i støtten til licensfinancierede Radio24syv, der modtager små 100 millioner kroner i støtte. Kanalen skal i udbud i 2019, hvor andre end den nuværende ejer Berlingske og People's Group kan byde på opgaven.

Desuden vil regeringen tage 10 procent fra TV 2-regionerne over de næste fem år. De regionale tv-stationer modtager årligt lidt over 500 millioner kroner fra staten.

Som kompensation for den reducerede støtte skal Radio24syv til gengæld have mulighed for at tjene penge på reklamer og andre annoncer.

En del af provenuet fra besparelserne skal gå til at øge Public Service Puljen fra 35 millioner kroner til 220 millioner kroner. Puljen kan søges af til at producere dansk indhold til alle andre platforme end trykte medier.

Vil skabe nye kanaler

Regeringen ønsker desuden at skabe en ny digital radiokanal og en offentligt støttet tv-kanal, som skal sende kultur og folkeoplysning til danskerne.

Et andet centralt punkt i regeringens medieudspil er ønsket om at sælge TV 2. Et salg har været et borgerligt ønske i flere årtier, men en stribe retssager mod TV 2 om ulovlig statsstøtte har sparket forslaget til hjørne ad flere omgange, fordi en ny ejer risikerer at hænge på en stor regning. Nu har regeringen i første omgang ambitioner om at sælge 40 procent af den statsjede virksomhed.

»TV 2's nuværende public service-forpligtelser fortsætter, og TV 2 skal fortsat have hovedsæde i Odense. Men hvis TV 2 skal udvikle sig i fremtiden, er der brug for investeringer«, siger kulturminister Mette Bock.

Udspillet er blot regeringens ønsker til en ny medieaftale, og det er uvist, om den kan finde flertal for forslagene. Til gengæld blev Venstre, Konservative, Liberal Alliace og Dansk Folkeparti allerede i sidste måned enige om at afskaffe licensen til fordel for en skattemodel og i samme ombæring at skære 20 procent i støtten til DR over fem år - svarende til 773 millioner i 2023. Den aftale blev af finansminister Kristian Jensen (V) præsenteret som en adgangsbillet til de kommende medieforhandlinger.

Maks fire kanaler

Står det til regeringen, skal DR finde en del af besparelsen ved at sløjfe to tv-kanaler. DR må maksimalt have fire tv-kanaler, hedder det i udspillet, som netop er blevet præsenteret af Mette Bock (LA). Derudover skal DR have mere fokus på nyheder og aktualitet, kultur, børn og unge, uddannelse og læring samt den regionale dækning. Samtidig skal DR fremover levere mere indhold til børn og unge på de platforme, de bruger.

»DR skal gentænke sig selv. I stedet for at lukke to eksisterende kanaler, er vores opfordring, at DR gentænker hele kanalstrukturen«, siger ministeren.

Allerede før præsentationen af udspillet rynkede Dansk Folkeparti og flere oppositionspartier på næsen af hovedpunkterne i udspillet, der blev beskrevet i flere medier. Hos Dansk Folkeparti er det især besparelserne på 10 procent i TV 2-regionerne, der møder kritik.

»Vi går til forhandlinger med det stik modsatte udgangspunkt. Vi er meget overraskede over, at man vil skære på regionerne«, sagde medieordfører Morten Marinus (DF) før pressemødet i Kulturministeriet.