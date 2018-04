Journalist på Radio24syv om besparelser: »Bare det ikke ender med Radio24syv, der kører med et punkteret dæk på Aarhus havn«

Han er ikke bekymret - hverken på egne eller radiostationens vegne.

»Man kan ikke begynde at klynke. Vi fik otte år. Sådan er det at have en sendetilladelse i en begrænset periode. Her er ikke gravølsstemning. Hvis vi lukker om halvandet år, bliver det sjove halvandet år. Der findes ingen bedre motivation end at vide, at noget stopper. Det værste ville være, hvis vi forsøgte at redde det her for enhver pris. Det er langt bedre at trykke speederen i bund og køre ud over skrænten. Det vil være en værdig død«, siger han.

Men han savner politiske visioner for fremtidens public service. Det var tidligere kulturminister Per Stig Møller (K), der tog initiativ til det, der endte med at blive til Radio24syv.

»Man kan mene, hvad man vil om Per Stig Møller og hans ide om en radiokanal, der kunne noget andet end Danmarks Radio. Men han havde en ide. Og han fik det, han ville have. Hvad vil politikerne egentlig i dag?«, spørger Frederik Cilius.

Han spår, at JP/Politikens Hus ender med at få en radiostation.

»Det bliver nok ikke med mange folk herfra. Men hvad skal visionen være? Jeg håber, man vil prøve at lave noget nyt, så det ikke ender med Radio24syv, der kører med et punkteret dæk på Aarhus havn. Tænk dog noget nyt. Lige nu virker det som om, politikerne bedst ved, hvad de ikke vil have«, siger Frederik Cilius.

Lise Benthin Præstgaard synes, det er et »ret vildt signal«, at man netop nu er klar til at spare så massivt på de nuværende public service-medier.

»Fake news florerer i en grad, så det har potentiale som markante markører i demokratiske valg. Jeg har intet mod kommercielle medier, men der skal være solide alternativer, hvor man som lytter eller seer ikke bombarderes med reklamer. Vi kan jo ikke opretholde samme niveau, hvis beskæringerne bliver så markante, som der lægges op til«, siger hun.

»Lige nu er det hele så ubegribeligt og syret, at jeg ikke helt forstår det. Men vi må jo bare blive ved med at lave det, vi er gode til, og så se, hvad der sker«.