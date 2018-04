Venstre suspenderer armslængdeprincippet, mens der forhandles om et nyt medieforlig Venstres medieordfører, Britt Bager, siger nu, at det er programmer som 'Den store bagedyst', 'X Factor', 'Hammerslag' og 'Bonderøven', DR ikke længere skal sende.

De er nogle af DR's helt store seersucceser. Siden 1994 har DR1 sendt 'Hammerslag', og det tiltrækker stadig omkring en halv million seere, når hold øst og vest gætter huspriser tirsdag klokken 20.

Over 20 sæsoner har bonderøven Frank Erichsen siden 2008 samlet danskerne, når han viser sit simple liv på Djursland, og det er omkring en million danskere, der onsdag aften har tændt for DR1, når der har været 'Den store bagedyst' på menuen.

Men alle tre programmer er i fare for at ryge ud af DR's sendeflade, når DR skal beskæres med 20 procent, efter en aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti.

Ifølge Venstres medieordfører, Britt Bager, er det programmer som 'X Factor', 'Den store bagedyst', 'Hammerslag' og 'Bonderøven', som DR kan skære fra. Lige som at TV 2 har overtaget 'X Factor', kan andre kanaler overtage de programmer, der ikke længere vil være råd til på DR.

Indtil videre har hun ikke villet afsløre, hvad DR ikke længere skal sende, men nu bryder hun med armslængdeprincippet, der normalt betyder, at politikerne ikke blander sig i, hvad eksempelvis DR1 sender.

»Jeg kommer til at anvise, hvilken retning, jeg synes, DR skal være mere fokuseret i, når nu de skal spare 20 procent«, siger Venstres medieordfører Britt Bager.

Indtil medieforliget er forhandlet færdigt, vil hun komme med sit bud på, hvad DR kan undvære i fremtiden.

»Nu hvor vi er kommet med vores udspil, er det fair, at vi må svare på, hvor der skal spares, men jeg er ikke programlægger, og det er DR's ledelse, der skal træffe beslutningen«, siger hun.

Britt Bager mener, at DR skal koncentrere sig om nyheder, debatprogrammer, dokumentar og børne- og ungeindhold. Hvis der stadig er råd til eksempelvis 'Hammerslag', har hun ikke noget imod, at DR fortsat sender det.

»Men hvis der ikke er økonomi til det, er det også fint, hvis det rykker over på en kommerciel kanal«, siger medieordføreren.

»De næste tre måneder har jeg en mening«

Kulturminister Mette Bock ønsker ikke at afsløre sine tanker, om hvad DR kan undvære at sende ud til landets tv-apparater.

»Jeg skal forhandle en public service-aftale med DR, når vi er færdige med medieforhandlingerne. Og inden jeg lægger mig fast på noget, vil jeg gerne have tid til at tænke over det«, sagde Mette Bock i går i radioprogrammet 'Mennesker og Medier' på P1.

Britt Bager, kulturminister Mette Bock vil ikke sætte ord på, hvilke programmer der skal lukkes, fordi det ligger i en forhandling af public service-kontrakten. Hvorfor vil du udpege, hvad der skal tages af programmet?

»Jeg blev spurgt. Frem til nu har jeg holdt mig ude af diskussionen, men det er fair, at journalisterne går hårdere til os, fra nu af og til forliget er lavet. Derefter vil jeg også lukke min mund igen om, hvad jeg synes og ikke synes«.

Du overskrider armslængdeprincippet, når du peger så direkte på, hvad DR ikke skal lave fremover. Hvorfor gør du det?

»Det er et dilemma. På den ene side bliver vi skældt ud, hvis vi ikke vil være konkrete; og vi bliver skældt ud, hvis vi er konkrete, for så bryder vi med armslængden. Du kan ikke opfylde begge dele. Jeg har meget stor respekt for armslængden. Vi skal være varsomme med at diktere indhold, og derfor holdt jeg mig også ude af debatten om 'Historien om Danmark'. Men nu er vi i et forhandlingsforløb, så de næste tre måneder har jeg en mening om nogle ting, som jeg kun har, fordi vi forhandler«.