'X Factor' er et mønstereksempel på, hvordan man kan samle parallelsamfund

Man skal have særlige åndelige evner for at kunne se nogen logik bag Løkke-regeringens håndtering af parallelsamfundene i kongeriget Danmark.

For godt en måned siden fremlagde den sin såkaldte ghettoplan med overskriften ’Ét Danmark uden parallelsamfund’. Her var budskabet, at der er »slået huller i danmarkskortet«, og at »mange lever i større eller mindre isolerede enklaver«. En bekymring, der er til at forstå.

Mediekommentaren Søren Schultz Jørgensen og Jacob Mollerup skriver på skift på denne plads om torsdagen. Søren Schultz Jørgensen er ph.d. i mediesociologi, forfatter og journalist. Mediekommentaren er alene udtryk for hans egen holdning.

Men for en uge siden præsenterede kulturminister Mette Bock så sin pamflet af et medieudspil, ’Nye medier, nye vaner, nye tider’.

Her er ambitionen at sikre »et mere varieret og tilgængeligt dansk medieudbud«, hvilket blandt andet skal ske ved at beskære DR med 20 procent, barbere Radio24syv med 33 procent, sælge en god del af TV 2, skære på TV 2-regionerne og mindske den samlede støtte til danske medier med en halv milliard kroner.

Med den ene hånd prøver regeringen at bekæmpe parallelsamfundene. Med den anden svækker den danske mediers mulighed for at bygge bro mellem dem. Det hænger slet ikke sammen. Hverken intellektuelt eller politisk.

’X Factor’ er et mønstereksempel på, hvordan man kan samle nationalstatens parallelsamfund

Nationalstaten Danmark er fyldt med parallelsamfund – og har altid været det: unge og gamle, rige og fattige, brune og hvide, bonderøve og dumsmarte byboer.

Forudsætningen for et velfungerende demokrati på det fælles territorium er, at de forskellige grupper kender til hinanden, møder hinanden – og indimellem taler med hinanden.

Den primære opgave for en kulturminister i en regering, der påstår at være bekymret for parallelsamfundenes »belastning for sammenhængskraften«, må derfor være at bygge bro mellem de forskellige grupper – med forskellige dialekter, forskellige kjolelængder, forskellige tv-pakker og forskellige apps på mobiltelefonerne.

Denne opgave løses ikke ved, som Mette Bock hævder, at »sprede« medieindhold til dem. Den løses kun ved at »samle« dem, så de forholder sig til noget fælles. Og til hinanden.

Medielandkortet vrimler med parallelsamfund

Meget symbolsk sendte DR sin definitivt sidste ’X Factor’-finale, dagen efter at Mette Bock havde fremlagt sit medieudspil. 1,4 millioner seere fulgte dette rekviem for den brede public service-idé, der har båret DR’s satsning på det britiske underholdningskoncept gennem 10 år.

Slidt mainstream-halløj, fyldt med ikke-særlig-talentfulde mennesker og røgmaskiner? Oh yes. Men ’X Factor’ er også et mønstereksempel på, hvordan man kan samle nationalstatens parallelsamfund. På samme scene i DR Byens studier. Og foran skærmen i hundredtusindvis af hjem fra Gellerup til Hellerup.

Fredag efter fredag har en million borgere kigget med og været optaget af at diskutere kvalitet og musik – og af at se nationens fiskersønner, folkeskolelærere, færinger og farsi-talende frøkener kæmpe for at ramme de høje toner.