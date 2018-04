Privatisering: Regeringen vil sælge hele TV 2 om senest syv år Den investor, der køber 40 procent nu, vil få mulighed for at sikre sig kontrollen over TV 2 senest om syv år – eller sælge sin andel tilbage til staten.

Kulturminister Mette Bock (LA) og regeringen ønsker højst at holde snor i TV 2 i syv år. Derefter skal aktiemajoriteten i TV 2 sælges til den virksomhed, der i første omgang nøjes med at købe 40 procent af Danmarks mest populære tv-station, erfarer Politiken.

Mette Bock har hidtil været noget hemmelighedsfuld omkring detaljerne i det salg på 40 procent af TV 2, som er en del af regeringens medieudspil.

»Målet for regeringen er, at på et tidspunkt skal hele TV 2 være solgt, men vi synes faktisk, det er en god idé at have lidt hånd i hanke med den måde, TV 2 skal udvikle sig på også inden for den nære tidshorisont. Derfor starter vi med 40 procent«, forklarede ministeren, da hun præsenterede udspillet i sidste uge.

Men på et møde onsdag i Finansministeriet, hvor salget af TV 2 efter alt at dømme skal forhandles på plads, blev Folketingets partier orienteret om, at regeringen ønsker at give køberen mulighed for at købe sig til en kontrollerende aktiepost senest om syv år.

Skifter det politiske flertal, eller ønsker regeringen til den tid alligevel ikke at sælge mere af TV 2, skal køberen ifølge Politikens oplysninger have mulighed for at sælge sin andel på 40 procent tilbage til staten.

DF nervøse over salg

Dansk Folkeparti, der ellers med regeringsudspillet har fået tilfredsstillet sine ønsker om, at TV 2 fortsat skal have samme public service-forpligtelser som i dag, og fortsat have sit hovedsæde i Odense, er endnu ikke overbevist om, at det er klogt at opgive kontrollen over TV 2.

»Vi er nervøse for, at man ikke kan garantere public service-forpligtelserne på længere sigt, hvis man ikke længere er hovedaktionær, eller hvis aktionæren sælger sine aktier videre efter nogle år. Men det skal vi have fundet ud af. Og i givet fald, hvor lang tid man kan sikre public service-forpligtelserne og hovedsædeforpligtelsen«, siger medieordfører Morten Marinus.

Lige nu kan vi simpelthen ikke vurdere ud fra det, vi har set, om det er den rigtige model Morten Marinus (DF)

Partiet ønsker også en forklaring på, hvordan regeringen kan inddæmme de kommende milliardretssager mod TV 2, så en privat investor i TV 2 ikke hænger på regningen, hvis TV 2 taber sagerne.

»Lige nu kan vi simpelthen ikke vurdere ud fra det, vi har set, om det er den rigtige model, regeringen lægger op til, og om det er den rigtige procentdel at sælge«, siger Morten Marinus.

S: Svækkelse af public service

Socialdemokraterne vil ikke være med til at sælge hele TV 2. Heller ikke på lang sigt, siger partiets medieordfører, Mogens Jensen. Og hvis der ikke kommer meget store indrømmelser i det samlede medieudspil, som sikrer, at besparelserne på public service bliver langt mindre end i regeringens udspil, vil partiet heller ikke være med til at sælge en del af TV 2.

»Regeringen vil fjerne mange hundrede millioner fra dansk public service, og i det billede mener vi, at det vil være en markant yderligere svækkelse af public service, hvis vi også afhænder dele af TV 2«, siger Mogens Jensen.

MTG, der blandt andet står bag TV 3 og Viaplay, har længe meldt sig som køber. Og her falder udsigten til at kunne købe hele TV 2 efter syv år i god jord.

»Jeg synes, det lyder positivt. Vi venter spændt på at se udbudsmaterialet og på at dykke grundigt ned i det. Så vi er bestemt stadig interesserede som købere. Vi står dog stadig tilbage med en række ubesvarede spørgsmål angående salgets betydning for de verserende retssager og det milliardkrav, der er rejst mod TV 2«, siger Kim Poder, der er administrerende direktør for MTG i Danmark.