Medier frygter stor 'milliongave'

Regeringen har endnu ikke taget stilling til, hvordan puljen skal administreres, men kulturminister Mette Bock (LA) regner dog ikke med, at Det Danske Filminstitut skal stå for at fordele den forvoksede pengepulje.

»Nej, jeg tror, vi kommer til at finde en helt anden model«, siger ministeren.

»Og jeg forstår fuldstændig den bekymring, der kan være i forhold til, om man nu skal have smagsdommere til at sidde og bestemme, hvordan en meget stor pulje fordeles. Der skal vi tænke os rigtig godt om. Der er ikke et ønske om, at der skal sidde nogle få smagsdommere. Der er faktisk et ønske om at skabe udvikling«.

På Det Danske Filminstitut kan direktør Claus Ladegaard ikke se nogen grund til at oprette et nyt udvalg. Filminstituttet kan sagtens administrere en pulje med 220 millioner kroner. Instituttet vil splitte puljen op i tre selvstændige puljer – en for fiktion/kulturelt indhold, en for dokumentar og en for børn og unge.

Faktisk har instituttet selv foreslået, at public service-puljen blev forøget fra de nuværende 47 millioner kroner til 200 millioner, fordi der er mange kompetente ansøgere til støtten.

»Regeringens forslag har stort set de samme rammer, som vi har bedt om. Den eneste forskel er, at regeringen også vil have kulturindhold med i puljen og udvider den med radio«, siger han.

Direktøren fremhæver, at både den pulje, som instituttet har foreslået, og den pulje, regeringen nu foreslår, vil sikre, at langt flere i fremtiden får mulighed for at få støtte til at producere tv og radio.

»I dag er der et krav om, at man skal nå ud til mindst 50 procent af befolkningen for at få støtte, og det begrænser i realiteten ansøgerfeltet til fire tv-stationer. Med den nye pulje vil masser af andre producenter som bladhusene, ja alle, der ønsker at lave levende billeder eller lyd, kunne komme i betragtning«, siger han.

Filminstituttet ser også gerne, at det bliver producenterne og ikke tv-stationerne, der skal søge om støtten.

»Så er det lige meget, hvor de får programmerne ud. Det afgørende er, at tv-stationerne ønsker at hegne programmerne ind, mens producenterne vil forsøge at sælge dem til og få dem ud på så mange forskellige platforme som muligt«, siger Claus Ladegaard.