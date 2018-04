Analyse: Public service-pulje er nøglen til et bredt medieforlig Regeringens medieudspil er fyldt med store torne i oppositionens optik. Men en seksdoblet pulje til public service-indhold kan blive afgørende for, om regeringen lander en bred aftale.

Mundvigene pegede mere opad end de plejede hos Liberal Alliance på Christiansborg, efter at kulturminister Mette Bock i dag præsenterede regeringens længe ventede medieudspil.

For der er masser af liberalt tankegods og ideologi i udspillet, som blev fremlagt to dage inden LA's landsmøde.

Med markante besparelser på DR, en omlægning af licensen som kan udlægges som skattelettelser, et frasalg af TV2 og en beskæring af den samlede mediestøtte, har regeringen lagt en plan på bordet, som de mest liberale debattører kun har drømt om de seneste mange årtier.

Men hvis ændringerne skal have en varig effekt på det danske medielandskab, skal regeringen samle opbakning over den politiske midte. Ellers risikerer VLAK og DF, at et rødt flertal ruller flere af de omfattende besparelser tilbage.

Hellere smalt og vidtgående

Kulturministeren har udtalt, at hun hellere ser en smal og »ambitiøs« aftale end et bredere forlig, hvor flere af de liberale mærkesager bliver udvandet. Ikke desto mindre har regeringen blikket stift rettet mod Socialdemokratiet, som er regeringens bedste mulighed for at fremtidssikre en aftale.

Socialdemokraterne er grundlæggende modstandere af at svække Danmarks Radio og privatisere TV2 i en tid, hvor sociale medier og internationale medieaktører spiller en stadigt større rolle. Men landets største parti har bevæget sig de seneste måneder og har grundlæggende et ønske om at være en del af store politiske forlig.

Frem mod næste valg kæmper Socialdemokratiet samtidig en hård kamp med særligt Venstre og Dansk Folkeparti om de mindst trofaste vælgere. En gruppe, der blandt andet holder til i provinsen og som ikke nødvendigvis har fjernbetjeningen indstillet på Danmarks Radios kanaler.

Hvis regeringen og Socialdemokratiet skal nå hinanden kan den såkaldte public service-pulje ifølge flere centrale kilder blive afgørende. Som en slet skjult hilsen til Socialdemokratiet lægger regeringen op til at femdoble puljen fra de nuværende 35 millioner kroner om året til 220 millioner i slutningen af medieforligsperioden i 2023. Puljen er en støtteordning, som de seneste år først og fremmest har leveret store millionbeløb til TV2-dramaserier som Nordskov og Badehotellet, mens TV2 Regionerne og DR eksempelvis ikke har kunnet søge puljen.

Hvis Socialdemokratiet på nogen måde skal kunne acceptere de drastiske besparelser i DR, skal det ifølge flere kilder i partiet sikres, at pengene også bruges til indhold på public service-kanaler.

Ingen adgangsbillet

Kritikken er endnu hårdere hos de øvrige oppositionspartier, som formentlig får svært ved at tilslutte sig udspillet. Radikale Venstre er ved at afsøge en model, hvor partiet undgår at stemme for DR-besparelserne i folketingssalen, men alligevel får mulighed for at forhandle videre om det samlede forlig. Det radikale håb er, at man således kan tilføre flere penge til Danmarks Radio, hvis vinden vender efter et valg. Men den model har regeringen og Dansk Folkeparti svært ved at sluge.

Mens det tidligere har været fremme, at partierne skulle acceptere DR-besparelserne på 20 procent for overhovedet at sikre sig en adgangsbillet til forhandlingsbordet, lægger Mette Bock op til brede forhandlinger fra begyndelsen af næste uge. Nu lyder det, at alle de partier, der »har lyst« til at forhandle som minimum kan indfinde sig til et sættemøde i ministeriet.

Regeringen får ingen problemer med at indgå en smal aftale med Dansk Folkeparti, men om udspillet også slår rod over midten i dansk politik handler nu i mindre grad om den massive sparekniv rettet mod DR og i højere grad om de samlede besparelser på dansk public service-indhold i fremtiden.