Kulturministeren: TV 2-købere vil blive skånet for milliardrisiko EU -kommissionen har ifølge Mette Bock vist veje til, at en privat investor i TV 2 kan slippe for truende milliardregning.

En kommende køber af de 40 procent af TV 2, som regeringen med sit medieudspil nu foreslår at sætte til salg, vil blive skånet for et eventuelt milliardsmæk fra de EU-retssager om ulovlig statsstøtte, der i årevis har blokeret for et salg af tv-stationen.

Det garanterer kulturminister Mette Bock (LA), efter regeringen gennem et år har drøftet sagen med EU-kommissionen. Meldingerne fra Bruxelles har dog ingen indflydelse på, at regeringen kun vælger at sætte 40 procent af stationen til salg, siger hun:

»Nu er det jo ikke sikkert, at det bliver en risiko, men selv hvis det værste skulle ske, vil en investor være skånet i forhold til den. Spørgsmålet om, hvor stor en procentdel, vi sælger, er ikke en del af det. Der kan den danske stat vælge at fortsætte på den måde, man vil«.

Men hvis ikke EU står i vejen, og man ifølge dig i øvrigt kan pålægge en køber de samme public service-forpligtelser, hvorfor så ikke sælge det hele?

»Målet for regeringen er, at på et tidspunkt skal hele TV 2 være solgt, men vi synes faktisk, det er en god ide, at have lidt hånd i hanke med den måde, TV 2 skal udvikle sig på også inden for den nære tidshorisont. Derfor starter vi med 40 procent«.

Hvordan er retssagerne blevet indhegnet?

»De er blevet indhegnet, men jeg vil gerne vente lidt med at blive helt konkret i beskrivelsen af hvordan. Men vi har arbejdet på det et helt år og fået nogle fine beskrivelser af, hvordan vi kan gøre det«, siger Mette Bock, som derfor heller ikke vil gå nærmere ind i, hvordan regningen for et eventuelt milliardkrav i givet fald skal afregnes.

Vil en investor få forkøbsret i forhold til at købe mere af TV 2?

»Det kan jeg ikke sige noget om på nuværende tidspunkt«.

I har samlet set, selv om I nu kommer med nogle nye penge, lagt op til at fjerne betydelige summer fra det samlede medieområde. Hvorfor er det en god ide at fjerne den støtte?

»Regner du både de 700 millioner fra DR og alt det andet sammen, bliver mediestøtten rigtig nok sænket. Det er jo på et bagtæppe, hvor der er kommet langt flere medier, og der bliver investeret mere i dansk indhold end nogensinde. Kigger du på den del, vi skal forhandle om nu, bliver der tilført flere offentlige ressourcer end før«.

Men hvorfor skære i en situation, hvor alle er enige om, at dansk indhold er presset?

»Hvem er alle? Det er jeg da overhovedet ikke enig i. Der bliver investeret 1,4 milliarder mere i dansk indhold i dag end i 2010. Og dette er i øvrigt ikke bare et spørgsmål om kvantitet, men om kvalitet. Vi står snarere i en distributionskrise end i en indholdskrise«.

Så du mener ikke, at dette samlet giver bedre plads til, at internationale medier kan sætte sig på det marked, som i dag er dansksproget?

»De internationale medier er selvfølgelig en kæmpestor udfordring. Det vil jeg overhovedet ikke lukke øjnene over for. Men jeg er også så meget realist, at jeg ved, at det kan vi ikke løse i en dansk medieaftale«.

DR må maksimalt have fire tv-kanaler, foreslår du. Hvorfor skal du som liberal minister blande dig i, hvor mange kanaler DR har?

»Det står for det første i regeringsgrundlaget, og så kan man selvfølgelig spørge, hvorfor det skal stå der. Men indtil 2010 havde DR faktisk kun fire kanaler. Det er dyrt at drive kanaler, og derfor synes vi, at når vi nu har et så stort og bredt medieudbud, som vi har, så er det et godt greb at sige maksimalt fire kanaler«.