Formats logik var kortsigtet fladpandethed – og et sørgeligt bevis på, at såre lidt har ændret sig i den danske mediebranche

For et par uger siden lukkede JP/Politikens Hus sit nye ungdomsmedie Format. Det bør ingen flæbe over. Format var ikke særlig godt. Og kæmpekoncernen JP/Politiken udgiver i forvejen masser af medier – blandt andre Jyllands-Posten, Ekstra Bladet, et hav af nichemedier med underlige navne og så selvfølgelig Politiken.

Men Format er værd at bruge en avisspalte på, fordi lukningen af mediet rummer en forstemmende historie om, hvor arkaisk der tilsyneladende bliver tænkt på de øverste etager i Danmarks største avisvirksomheder. En historie om, hvordan det i 2018 er muligt at brænde millioner af offentlige innovations-støttekroner af – ikke for at skabe fornyelse, men blot ødelæggelse.

Siden 1990’erne har de store danske avis-virksomheder spildt milliarder af kroner på at være i krig med hinanden – i stedet for at investere i reel innovation

Mediekommentar Jacob Mollerup og Søren Schultz Jørgensen skriver på skift på denne plads om torsdagen. Jacob Mollerup har tidligere blandt andet været chefredaktør på Information og lytter- og seerredaktør i DR. Søren Schultz Jørgensen er ph.d. i mediesociologi, forfatter og journalist.

Format blev ellers lanceret for fuld hornmusik i august sidste år. Webmediet var skræddersyet til de 20-30-årige, som nyhedsmedierne har så svært ved at tiltrække. Det skulle fortælle historier på nye måder og bruge Facebook og Instagram til at få de unge ind i ålerusen. Efter et par måneder fik Format så 3,3 millioner kroner i støtte fra Medienævnets innovationspulje. Bortset fra de små selvstændige medier Zetland og Føljeton har ingen fået et større tilskud fra puljen. Og fra JP/Politikens adm. dir. Stig Ørskov lød fanfaren: »Når vi først går i gang med noget af denne kaliber, så gør vi det med evighedens perspektiv«. Halleluja.

For to uger siden lukkede koncernen så Format. Det nåede at leve i otte måneder. Og på Formats chef, Ekstra Bladets chefredaktør Poul Madsen, må man nu forstå, at det nye medie mest var tænkt som et våben i krigen mod Berlingskes website til de unge, mx.dk. Det slukkede Berlingske for i februar. Og så var der ligesom ingen grund til at fortsætte Format: »Oprindeligt var vores plan, at Format skulle supplere eb.dk i kampen mod primært BTMX. Det sidste år har eb.dk haft en fremgang på 12,6 procent, og vi har oplevet, at eb.dk har smadret alt – inklusive Format«, sagde Poul Madsen forleden til fagbladet Journalisten. »Vi har nedkæmpet vores konkurrent …«.

Bemærk ordene ’smadre’ og ’nedkæmpe’. De fortæller en hel del om intentionen med Format. Målet var at pulverisere naboen, ikke at skabe et bæredygtigt medie, som kunne tiltrække de unge. Markedslogik? Nej, bare kortsigtet fladpandethed – og et sørgeligt bevis på, at såre lidt har ændret sig i den danske mediebranche.

Siden 1990’erne har de store danske avisvirksomheder spildt milliarder af kroner på at være i krig med hinanden – i stedet for at investere i reel innovation. Ja, milliarder. Først rykkede Jyllands-Posten ind i hovedstaden – for at smadre Berlingske. Så kom to gratisaviskrige, hvor avisvirksomhederne forurenede gader og papircontainere med sjaskede udgivelser – Urban, dato, 24 timer o.s.v. – i en udmattelseskrig, der alene havde til formål at dræne konkurrenterne for kapital.

De utilbørligt mange penge blev hældt i rendestenen i en periode, hvor internettet trak tæppet væk under avisbranchens forretninger, og hvor behovet for innovation var enormt. Men alt imens fremsynede medievirksomheder i landene omkring os – ikke mindst norske Schibsted – satsede stort på ny teknologi og eksperimenter, brugte de danske mediechefer deres penge på at bekrige hinanden.

Det gør de stadig. I en tid, hvor ellers konkurrerende medier i f.eks. Tyskland, Norge og USA samarbejder for at finde fælles innovative løsninger på deres fælles problemer – Facebook, Google, data, nye forretningsmodeller og meget andet – fører danske medier stadig provinsielle guerillakrige mod hinanden.

JP/Politiken må selvfølgelig selv om, hvordan man spilder sine egne penge. Men skal virksomheden ligefrem have offentlig støtte til sine kortsigtede krigsaktiviteter?

Kulturminister Mette Bock og Folketingets partier forhandler i disse måneder om en ny model for mediestøtten. Er det naivt at håbe, at landets politikere har mere format end den branche, de prøver at hjælpe?