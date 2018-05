Henrik Sass: Dele af pressen lyver og bedrager - de skal straffes med betydelige bøder I ny debatbog foreslår den magtfulde socialdemokrat Henrik Sass Larsen bøder til medier for at bringe løgne. Venstre og DF er positive over for ideen.

En løgn på forsiden skal kunne mærkes på mediernes pengepung.

Faktisk skal der fremover falde »betydelige bøder og straffe til tabloide løgne og kampagner«, skriver formanden for den socialdemokratiske folketingsgruppe, Henrik Sass Larsen, i sin nye debatbog ’Exodus – vejen frem for centrum-venstre’.

Fakta 3 citater fra bogen »Den tabloide presses løgne og metoder forpester det offentlige rum«. »Der skal falde betydelige bøder og straffe til tabloide løgne og kampagner«. »Partipressen er tilbage, fordi partierne er udgivere af et unikt produkt, da ingen andre loyalt refererer til, hvad de står for«.

Han kalder mediernes position i samfundet for et »tyranni« og beskylder dele af pressen for at »lyve og bedrage«.

For at bekæmpe dette foreslår han derfor at straffe en løgnagtig forside med en bøde i størrelsesordenen af eksempelvis en dags omsætning. Han ønsker desuden et større personligt ansvar placeret hos såvel journalister som redaktører.

Der er behov for at få sat nogle rammer for den tabloide adfærd Henrik Sass, Gruppeformand (S)

»Alle mennesker, som bliver udsat for uretmæssige overgreb, også dem som er kendte, har ret til en ordentlig oprejsning, og der er behov for at få sat nogle rammer for den tabloide adfærd«, skriver Henrik Sass Larsen i debatbogen, der udkommer i dag, fredag.

Socialdemokratiet havde i 2012 et forslag om, at Pressenævnet skulle uddele bøder, men trak det senere tilbage igen. Nu giver Sass så sit lignende forslag liv, dog med den tilføjelse, at det ikke længere bør være Pressenævnet, der afgør klager over medierne. Disse sager bør i stedet prøves ved »en rigtig dommer«, skriver han uden at uddybe præcis, hvordan et nyt system ifølge ham skal fungere.

Henrik Sass Larsen fik onsdag tilbud om at uddybe sine synspunkter over for Politiken, men ønsker ikke at stille op til interview.

Socialdemokratiets medieordfører Mogens Jensen siger, at partiet er enige i Sass’ kritik af mulighederne for at straffe medier, der bringer urigtige historier. Derfor har partiet arbejdet for at skærpe sanktionsmulighederne hos Pressenævnet og arbejder også for at skærpe straffemulighederne i det civile retssystem.

I dag er det Pressenævnet, et nævn nedsat af Folketinget, der behandler klager om overtrædelse af god presseskik samt spørgsmål om genmæle. Nævnet har otte medlemmer, som i øjeblikket består af en højesteretsdommer, der er formand, en advokat, der er næstformand, samt repræsentanter fra medierne og landsdækkende foreninger.

Venstre: Ikke for rigidt

Hos Venstre er man positiv over for Henrik Sass Larsens forslag. Medieordfører Mads Fuglede siger:

»Vi har jo desværre oplevet i forbindelse med en drabssag i nyere tid, at en mand blev fejlagtigt hængt ud som morder, og i de tilfælde er jeg helt med på at stramme reglerne, så man kan straffes økonomisk for det«, siger han.

Sagen, han henviser til, er en drabssag fra Herning i 2010, hvor en mand blev anholdt, fordi politiet mistænkte ham for at have noget at gøre med drabet på en ung pige, og dagen efter blev han udråbt som morder på Ekstra Bladets forside. Manden blev siden renset for al mistanke.

Fuglede understreger dog, at man som politiker skal kunne »tåle meget«, og at en regulering aldrig bør blive for rigid. Det er vigtigt at definere, hvad det vil sige at skrive en løgn, understreger han.

»Er det en løgn at have en anden holdning? Hvis man er borgerlig, så opfatter man det at give skattelettelser som at styrke velfærden. Mens andre vil sige, at hvis man giver skattelettelser og ikke bruger dem på velfærd, så udhuler man velfærden. Så hvis man skriver det, har man så løjet? Det vil jeg ikke mene«.

Mads Fuglede støtter desuden ideen om at flytte klager over medierne ud fra Pressenævnet.