Venstre vil fjerne mediestøtten fra dansk netavis: »Danskerne skal ikke betale for journalistik, der er så farvet« Regeringspartiet har nu klaget til Folketingets ledelse og Socialdemokratiet over journalist fra mediet Pio. Partiet mener, at Pio fungerer som socialdemokratisk kampagnemedie. Men netavisen har slet ikke noget med Socialdemokratiet at gøre, hævder chefredaktøren.

Hos Venstre på Christiansborg er man godt og grundigt irriterede på netavisen Pio.

Faktisk så irriterede, at regeringspartiets pressechef Jens Kloppenborg i vinterferien sendte en klage over en af Pios journalister - den tidligere Ekstra Bladet-reporter Jan Kjærgaard - til Folketingets præsidie og Socialdemokratiets pressechef.

Det skriver Berlingske.

Kloppenborg var fortørnet over, at Jan Kjærgaard angiveligt var dukket op ved Venstres hovedkontor på Christiansborg. Her havde han ledt efter gruppeformand Søren Gade, som han dog aldrig fandt.

»Lad mig sige det direkte og uden omsvøb. Vi besvarer ikke spørgsmål fra nogen af jeres medarbejdere til brug for jeres interne eller eksterne kommunikation«, skrev Venstres pressechef i mailen til hans socialdemokratiske kollega.

Men der var ikke noget at komme efter, svarede pressechef Mads Brandstrup, for Pio og deres journalister refererer ikke til Socialdemokratiet. Den køber Kloppenborg dog ikke.

»Jeg betragter Pio som et socialdemokratisk kampagnemedie. Derfor sender jeg mailen til dem. De er de rette modtagere«, udtalte han efterfølgende.

Vil fratage Pio deres mediestøtte

Men sagen stopper ikke der, for står det til Venstre og medieordfører Britt Bager, skal Pio snart fratages deres mediestøtte.

Netavisen lever op til de nuværende kriterier for støtten, men dem vil Britt Bager forsøge at få ændret i forbindelse med det kommende medieforlig.

»For mig at se virker Pio som en forlænget arm for Socialdemokratiet, og det er ikke meningen med mediestøtte, at den skal gå til politiske partiers netmedier«, siger hun.

I år har Pio modtaget 354.955 kroner i offentlig støtte.

»Det er helt fint, at Pio findes, men så må de drive det for socialdemokratiske partimidler. Danskerne skal ikke betale for journalistik, der er så farvet«, uddyber Britt Bager.

Pios chefredaktør Jens Jonatan Steen afviser over for Berlingske, at Pio skulle agere forlænget arm for Socialdemokratiet eller modtage økonomisk støtte fra partiet.

»Vi har ingen formelle bånd til partiet, og der er ingen socialdemokrater på Christiansborg eller andre steder, som har nogen som helst indflydelse på den redaktionelle linje«, siger han.