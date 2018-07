Nu sagsøges hit-podcasten 'S-Town's bagmænd Sagsanlægget hævder, at folkene bag den hysterisk populære podcast har offentliggjort personfølsomme oplysninger uden at sikre tilstrækkeligt samtykke fra den nu afdøde hovedperson, John B. McLemore.

Én af de mest downloadede podcasts i historien har nu fået et privat sagsanlæg på halsen.

Podcastserien 'S-Town', skabt af folkene bag de ultrapopulære podcasts 'Serial' og 'This American Life', har tryllebundet millioner af lyttere verden over med fortællingen om den excentriske sydstats-urmager John B. McLemores liv og død. Mere end 80 millioner downloads er det blevet til, siden de syv afsnit i serien udkom i marts sidste år.

Og nu altså også et sagsanlæg. Det skriver flere internationale medier.

'S-Town' har nemlig også formået at antænde en række diskussioner angående journalistisk etik og moral, hensynet til privatlivet og om, hvor langt en journalistisk dokumentarserie egentlig må gå for en god historie.

Sidstnævnte dilemma har fået de efterladte til den nu afdøde John B. McLemore til at lægge sag an mod radiodokumentaristen Brian Reed og produktionsselskabet Serial Productions, der står bag 'S-Town'.

Ikke i offentlighedens interesse

Hovedpersonen John B. McLemore begik selvmord i 2015, knap to år inden podcasten blev offentliggjort. I podcasten afslører McLemore en hel del personlige oplysninger om sig selv til radiodokumentarist Brian Reed, blandt andet om sin depression, sine selvmordstanker og sine mulige homoerotiske forhold.

Og nu påstår de efterladte altså, at folkene bag 'S-Town' har udnyttet John B. McLemores potentielt fortrolige ytringer til deres egen kommercielle vinding. Uden at McLemore selv, i sagens natur, har haft tilstrækkelig mulighed for at give samtykke.

I sagsanlægget fremgår det således, at »indicier om John B. McLemores identitet« angiveligt er blevet brugt i podcasten »uden tilstrækkeligt samtykke«.

Samtidig hævder sagsanlægget, at »ingen af de mysterier«, der bliver lagt frem om McLemore i podcasten, er »i offentlighedens interesse«.

Sagsanlægget er fremsendt af Craig Cargile, der er angivet som såkaldt administrator for John B. McLemores ejendom og samtidig repræsentant for de efterladte, blandt andre McLemores mor.

Det begyndte som en mordsag

'S-town' havde oprindeligt et noget andet udgangspunkt end den dybt personlige fortælling, der endte med at blive podcastens egentlige kerne.

Historien begyndte i 2012, da radiodokumentaristen Brian Reed blev kontaktet af John B. McLemore, en farverig urmager fra den lille flække Woodstock, Alabama (af McLemore konsekvent bare kaldet shittown. Deraf podcastseriens titel). McLemore mente, at der var blevet begået et mystisk mord i byen og ville have Brian Reeds hjælp til at opklare sagen.

Efter en hel del overtalelse endte Brian Reed med at flyve til Alabama, og her blev han hurtigt klar over, at det ikke var den påståede mordsag, der var det egentligt interessante. Det var derimod historien om McLemores snirklede, sært dragende sind og Woodstocks bizarre, nedslidte sydstatscharme. Derfra udviklede serien sig hurtigt fra at være en klassisk mordopklaringssag til en aldeles rørende og unik fortælling om en menneskeskæbne, og en hæsblæsende rundtur i en ganske særlig lille by.

Producer tager afstand fra sagsanlæg

'S-Town' endte som bekendt med at blive noget af det mest hypede fortællende radio, der er lavet i nyere tid. Men midt i al populariteten blev serien også genstand for en heftig vedvarende diskussion af, hvor godt Brian Reeds moralske og etiske kompas mon egentlig var indstillet.

The Guardian kaldte eksempelvis serien for »voyeuristisk« og »moralsk uforsvarlig« i en kommentar, mens magasinet The Atlantic satte spørgsmålstegn ved, om S-Towns høje kunstneriske kvalitet ikke er blevet til på bekostning af en hel del personlig smerte hos John B. McLemore og hans efterladte. Og om det har været smerten værd: