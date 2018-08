DMI-ansat leverer breaking news: Jeg har haft et fint samarbejde med Ekstra Bladet, hvor jeg kan sige, hvad jeg vil, så længe de kan lægge et billede af topløse piger på artiklen Rekordvarm sommer har gjort vejret til et endnu større samtaleemne, end det var i forvejen. Mediernes hungren efter historier om vejret gør, at DMI må holde igen med at lægge informationer på nettet, så de ansatte har tid til at passe deres arbejde.

