Berlingske-chef: Fox News har ret i pointer om Danmark Mens flere borgerlige kritiserer den amerikanske studievært Trish Regan for ikke at have styr på fakta i sin karakteristik af Danmark, erklærer koncernchef i Berlingske Media, at det har hun.

Berlingske Medias koncernchef, Anders Krab-Johansen, er en af de få danskere, der mener, at studieværten Trish Regan på Fox News faktisk ramte nogenlunde plet, da hun for nylig beskrev forholdene i det socialistiske Danmark.

I et tweet mandag skrev han, at Trish Regan næsten havde ret i sin stærkt kritiserede analyse.

Amerikansk tv-kanal sammenligner Danmark med Venezuela. Nu svarer finansminister Kristian Jensen på kritikken. Trish Regan har desværre næsten ret i sin analyse.https://t.co/0BE0MSWAlz — Anders Krab-Johansen (@akrabjohansen) 13. august 2018

Anders Krab-Johansen, hvad mener du med det?

»Det, jeg hører, at hun siger, er, at amerikanere forbinder socialisme med Danmark, ikke så meget med Venezuela. Og det, hun siger, er, at hvis I kære amerikanere vil have socialisme, så betyder det, at marginalskatten bliver 56 procent, at momsen bliver 25 procent, at bilbeskatningen bliver 180 procent, der burde hun have sagt 150 procent, at det antal timer, folk arbejder, bliver lavere end i USA, og at det giver mindre velstand. Og at folk kommer til at studere længere, fordi man betaler dem for at gå på universitetet. Og de pointer har hun helt ret i«.

FAKTA Anders Krab-Johansen Anders Krab-Johansen udgav i 2015 debatbogen ’Vi vinder, når vi vågner: Kunsten at forblive et rigt samfund’, der handler om, at vi skal klare mere selv i stedet for at forvente, at andre klarer det for os.

Hun siger da ikke noget om, at det er marginalskatten, men derimod, at det er skattetrykket, der er 56 procent? Er det ikke korrekt?

»Der er en grafik med, hvor der står, at det er marginalskatten«.

Der er jo mange, der kritiserer hende for ikke at have styr på fakta om Danmark?

»Jeg har brugt meget af mit voksne liv på lige netop denne type fakta. Jeg har skrevet en bog, som faktisk handler om lige præcis disse pointer, og hun rammer ikke helt skævt. Jeg synes faktisk, at det er interessant, når en amerikaner – i stedet for det sædvanlige om, at det dog er et dejligt land, vi har – siger: Man kan også se det på en anden måde. Og til et amerikansk publikum fortæller, hvad det faktisk betyder, hvis man indfører en dansk model. Det er min pointe. Det er meget forfriskende, at der er en, der prøver at line op, hvad konsekvenserne er for amerikanerne, hvis de indfører noget, der svarer til en dansk model«.

Hvad siger du så til, at finansministeren kalder udsagnene »nederdrægtigt forkerte«, og at chefredaktør Tom Jensen, Berlingske, siger, at der er tale om »faktaforladt idioti«?

»Det er dejligt, at der er nogen, der kan sætte gang i en debat herhjemme, som ellers er så forstenet i en særlig opfattelse af, hvordan Danmark er skruet sammen. Det er forfriskende, at der er nogen, der gider holde et spejl op og sige, at sådan kan det altså også se ud«.

Faktadelen er rimelig fornuftig. Så er der tonen i det, som der åbenbart er andre, der ikke kan lide. Det må de selv om

Siger du så, at finansministeren og Tom Jensen tager fejl?

»Nej, de reagerer på hendes provokation. Hun sammenligner to forskellige slags socialisme, et socialistisk diktatur som i Venezuela med et socialistisk demokrati som det danske. Og det er to helt forskellige styreformer med to helt forskellige modeller. Især fordi diktaturet ikke har markedsøkonomi, det har vi. Diktaturet har heller ikke samme form for demokratisk inddragelse, som vi har. Og man kan da godt reagere på den provokation. Jeg vil bare sige, at hun gør det meget, meget elegant sprogligt. Hun siger: Her er Venezuela. Og så henvendt til demokraterne i USA: Jeg ved godt, at I ikke kan lide at tale om denne form for socialisme, I vil hellere tale om Danmark. Så lad os snakke om Danmark. Hun sammenligner ikke«.