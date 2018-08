Trump i nyt angreb på amerikansk presse, efter at hundredevis af medier har bedt ham om at skrue ned I en række tweets går USA's præsident Donald Trump til angreb på de over 300 amerikanske aviser, der i ledere kritiserede præsidenten for hans behandling og sprogbrug over for den frie presse.

Genmælet kom som ventet i en række tweets. Den amerikanske præsident Donald Trump er gået til tasterne og angriber de over 300 amerikanske medier, som i går i en koordineret aktion bragte kritiske ledere om Trumps behandling af pressen og fake news.

Især The Boston Globe, som tog initiativet og opfordrede amerikanske aviser til, at torsdagens ledere skulle handle om præsidentens konstante angreb på medierne, fik hårde ord med på vejen i hans tweets.

»Nu er Globe i en sammensværgelse med andre aviser«, skriver Trump, som igen definerede medierne som en modstander:

»Fake news medierne er oppositionspartiet. Det er meget dårligt for vores storslåede land....MEN VI VINDER«.

Han fremførte derefter i endnu en tweet, at han går ind for pressefrihed.

»Der er intet, jeg hellere ønsker for vores land end ægte pressefrihed. Faktum er, at det står pressen frit for at skrive og sige, hvad den har lyst til, men meget af det, de siger, er FAKE NEWS for at fremme en politisk dagsorden eller har ganske simpelt til formål at skade folk. ÆRLIGHED VIL VINDE«.

Fjende af folket

Flere end 300 aviser fulgte The Boston Globes opfordring, der kalder det en kamp mod Trumps »beskidte krig« mod medierne. Anledningen er, at Trump igen og igen beskylder den frie presse for fake news og en fjende af folket - og udelukker bestemte journalister fra pressemøder.

Senest i juli afviste Donald Trump et spørgsmål fra CNN’s reporter i Det Hvide Hus, Jim Acosta, på et pressemøde i Storbritannien og kaldte CNN »fake news«. I stedet fik Trumps yndlingskanal, Fox News, ordet.

Også aviser i udlandet som britiske The Guardian valgte at følge opfordringen om at skrive ledere om Trumps behandling af medierne - og det samme gjorde fire danske aviser, Berlingske, Information, Kristeligt Dagblad og Politiken i torsdagens ledere.

Berlingske fremhævede, at Trump gentager sine anklager mod pressen i »utallige tweets og under pressemøder og vælgermøder«.

»Anklagerne fremføres med en sådan aggressivitet, at journalister frygter, at opildnede Trump-tilhængere skal gribe til vold«, skrev Berlingske og tilføjede:

»Det er en form for populistisk demagogi, der fordrejer betydningen af ord som falske nyheder«.

Politiken fremførte, at Trump ikke forholder sig til »nogen substans«:

»Ved at dæmonisere pressen forsøger Donald Trump at smadre en afgørende kontrolmekanisme i ethvert velfungerende demokrati«.