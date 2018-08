Hvad vil du betale for en artikel? To unge iværksættere vil bekæmpe fake news med dansk nyhedsplatform til unge Drevet af frustration over at hamre pander mod betalingsmure vil tjenesten Zorter indføre stykbetaling for kvalitetsnyheder. Medier har alt at vinde, mener eksperter.

Generationen er ikke just vokset op med at få den samme morgenavis ind gennem brevsprækken. De unges læsning af nyheder foregår digitalt og især på de sociale medier, og generationen under 35 år er vænnet til, at et bredt udvalg af musik, film og tv-serier fås let og billigt på en digital tjeneste.

Men et bredt udvalg af indhold fra danske kvalitetsmedier er hverken let eller billigt at få adgang til. Politiken, Berlingske, Børsen og Jyllands-Posten; alle dagblade reserverer deres unikke indhold på netaviserne for de betalende abonnenter. Kvalitetsjournalistik koster penge at lave, men modellen imødekommer hverken de unges behov eller pengepung, og derfor har to studerende fra Aarhus Universitet udviklet tjenesten Zorter.

»Vi og de fleste på vores alder tilbringer det meste af vores tid på sociale medier, og det er primært her, vi konsumerer vores nyheder. Men det helt store problem er, at betalingsmure koster at komme igennem, og hvis man skal betale, hver gang man møder en interessant artikel fra forskellige mediehuse, er det økonomisk svært at følge med. For de unge mangler der en nem og overskuelig betalingsmodel og en mulighed for at personificere sit indhold med fokus på den rene nyhedsoplevelse«, siger 25-årige Mohammad Imad Honeini, stifter af Zorter.

Mikrobetaling Betalingsmodellen, hvor brugeren betaler per læst artikel, er udbredt af hollandske Blendle, der nåede 1 mio. brugere i 2016. Platformen har indtil videre haft fokus på at tilbyde indhold fra større medier i Holland, Tyskland og USA. Investorerne tæller The New York Times, Financial Times og den danske it-millionær Morten Strunge. Konceptet er nu justeret, så det i højere grad er en abonnementsmodel. Herhjemme forsøger betalingsgiganten Nets også at udbrede en løsning, der bruger blockchain-teknologien. I denne uge indledes et pilotforsøg med nichemediet Techsavvy. »Vi kunne godt tænke os at lave en løsning, som gør det lettere for den enkelte at betale for det, man forbruger, i stedet for at signe op til et helt abonnement«, siger Lars Bernhard, direktør i Nets, til Mediawatch. Vis mere

Design din egen avis

Han og den 28-årige medstifter Morten Tvorup Olesen har en prototype af tjenesten klar. Og hvis landets mediehuse ellers vil levere artikler til platformen, er det realistisk at lancere den for de første brugere allerede i 2019.

Konceptet er, at man som bruger udvælger sine foretrukne danske medier og de emner, som man interesserer sig for. I smartphoneappen får brugeren så et nyhedsfeed, der er skræddersyet til den enkeltes ønsker. Der er intet fast abonnementsbeløb, men brugeren tanker løbende op med såkaldte læsemønter.

I virkeligheden har vi tyvstjålet elementer fra alle de forskellige succesmedier i tech-branchen i udviklingen af vores platform Morten Tvorup Olesen, Stifter af Zorter

Zorter forventer en cirkapris på 2-5 kroner, alt efter om det er en kortere nyhedsartikel eller en længere feature. Men brugeren kan også undgå at betale ved i stedet at blive eksponeret for en længere reklamevideo. På den måde minder konceptet om Spotify, hvor brugeren selv kan betale for musikken eller få afbrudt sin lytning af reklamespots.

»På en måde er det lidt som Spotify, på andre måder mere som YouTube; i virkeligheden har vi tyvstjålet elementer fra alle de forskellige succesmedier i tech-branchen i udviklingen af vores platform. Men vi adskiller os også, fordi vi rent faktisk tager hensyn til indholdsproducenterne, til mediehusenes brand og abonnementsmodeller«, siger Morten Tvorup Olesen.

Han henviser til, at brugerens eller annoncørens betaling kanaliseres tilbage til nyhedsmedierne. Samtidig får bladhusene adgang til data om brugernes adfærd, og Zorter vil alene fungere som et ydre lag, så hver enkelt netavis stadig får sine klik og får eksponeret sine annoncer.

To virksomme jyder mod techgiganterne

De to iværksættere læser begge en master i corporate communication ved Aarhus Universitet, men kan ikke fremvise den fjerneste erfaring fra mediebranchen på deres cv’er. De har kastet sig »hovedkulds« ud i projektet, men har undervejs mødt så megen opbakning, at det har givet dem stadig mere blod på tanden.

De to jyder vil tage kampen op om de unges tid og opmærksomhed med de dominerende tech-giganter Facebook og Alphabet, der står bag Google og Youtube.

Der er nemlig akut behov for et ansvarligt dansk alternativ, mener de, for at modgå fake news og det, de kalder »junk news«. Derfor vil Zorter alene være distributionskanal for danske medier og kun dem, der er underlagt medieansvarsloven.

»Mange unge siger, at de egentlig ikke bryder sig om at bruge sociale medier til at læse nyheder, men alligevel er det de sociale medier, de logger ind på, når de går i gang med deres nyhedslæsning. Vi er ikke et medie, der selv skal værne om den objektive sandhed, men vi vil gerne være den alternative tech-platform, der giver ansvarlige medier muligheden, uden at de skal kæmpe om opmærksomheden med alt mulig andet indhold og ondsindede aktører«, siger Morten Tvorup Olesen.