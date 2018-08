Nu indtager Facebooks streaming-tjeneste hele verden Facebook Watch går internationalt i løbet af den kommende tid - og kommer til Danmark i september.

Facebook udvider nu sin videostreamingtjeneste Facebook Watch til at omfatte hele verden.

Den gratis, reklamefinansierede tjeneste blev lanceret for præcis et år siden med USA som testmarked og har blandt andet haft den amerikanske udgave af den populære norske ungdomsserie 'SKAM' - 'SKAM Austin' - og talkshowet 'Red Table Talk' med skuespilleren Jada Pinkett Smith og hendes familie som nogle af tilbuddene til de amerikanske seere.

Facebook Watch har desuden vist nyhedsprogrammer fra f.eks. BuzzFeed, Vox, CNN og Fox News.

»Med den internationale lancering af Watch støtter vi udgivere og producenter på to kritiske områder: Vi hjælper dem til at tjene penge på deres videoer på Facebook og til bedre at forstå, hvordan de klarer sig«, lyder det fra Facebook.

Meddelelsen kommer, dagen efter at YouTube har lanceret en ny musiktjeneste. Netop YouTube regnes for at være en af de helt store konkurrenter for Facebook Watch, som også forventes at konkurrere med tjenester som HBO, Amazon og Netflix ved at udbyde tv-indhold.

Foto: Willy Sanjuan/AP/AP Jada Pinkett Smith, som er gift med skuespillerkollegaen Will Smith og mor til Jaden Smith, har sit eget talkshow på Facebook Wathc, 'Red Table Talk', som har fået 2,9 millioner følger, siden det blev lanceret i maj måned.

Watchs mål er at få Facebook-brugerne til at se, dele og debattere programmerne med venner, andre fans og for den sags skyld også producenterne selv. Siden lanceringen i USA har Facebook udvidet den sociale del, så det i dag er lettere at se, hvilke videoer ens Facebookvenner har set og liket.

»Hver måned er der mere end 50 millioner mennesker i USA, der ser videoer i mindst et minut på Watch - og den totale tid, der bliver brugt på at se videoer på Watch, er øget 14 gange siden starten i 2018«, siger Facebooks videochef, Fidji Simo, ifølge The Hollywood Reporter.

Facebook arbejder desuden på at lancere en række nye shows, hvor seerne kan deltage interaktivt via quizzer og meningsundersøgelser, så man bedre kan skabe en fornemmelse af fællesskab mellem producenterne og brugerne, skriver magasinet Variety.

Det går løs fra i morgen

Fra i morgen vil Facebookbrugere i Storbritannien, Irland, Australien og New Zealand få adgang til Facebook Watch.

I september følger yderligere 21 lande, heriblandt Danmark, Norge, Sverige, Frankrig, Tyskland og Spanien, og de følgende måneder kommer flere lande til.

Facebook regner med at bruge mellem 1 og 2 milliarder dollar på at lave programaftaler for Facebook Watch det næste års tid.

Ifølge en undersøgelse fra Diffusion Group kender 50 procent af de voksne amerikanske Facebookbrugere endnu ikke til Watch, mens andre 24 procent har hørt om det, men aldrig benyttet sig af det.